به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک تایمز، ژاپن امیدوار است با تولید این جت‌های جنگنده قدرتمندترین نیروی هوایی را در میان کشورهای جهان در اختیار بگیرد. البته انتظار می‌رود طراحی و ساخت جت‌های جنگنده یادشده حدود یک دهه به طول بینجامد.

جنگنده‌های یادشده دارای دو موتور بوده و از قابلیت مخفی سازی و فریب رادار منحصر به فردی برخوردار خواهند بود. بر اساس برنامه‌ریزی ارتش ژاپن نمونه‌های اولیه این جنگنده‌ها در سال ۲۰۳۱ آماده می‌شوند.

جنگنده‌های جدید جایگزین یک‌صد جنگنده اف ۲ قدیمی ژاپن می‌شوند که بر مبنای جنگنده‌های اف ۱۶ آمریکا طراحی شده بودند. هزینه اولیه تولید جنگنده‌های جدید ۲۶۱ میلیون دلار برآورد شده است. از جمله دیگر قابلیت‌های این جنگنده‌ها می‌توان به سیستم شلیک شبکه ای قابل همگام سازی با سایر هواپیماها، شبکه گسترده داخلی تسلیحات قابل انتخاب و امکان مانور بسیار منعطف اشاره کرد.

ژاپن همچنین درصدد تولید پهپادهای جنگی با قابلیت مانور بالا و امکان مخفی سازی است. تولید این پهپادها با همکاری آمریکا و استرالیا صورت می‌گیرد.