به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال جهان در حالی از ۲۰ تا ۲۶ مهرماه در لاس‌وگاس آمریکا برگزار می‌شود که تیم‌های ایران در هر دو رشته با ترکیبی مدعی راهی این مسابقات خواهند شد؛ البته پیش از روی تشک رفتن، موضوع صدور ویزا همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کاروان ایران است. بر اساس برنامه رسمی اتحادیه جهانی کشتی، مسابقات زیر ۲۳ سال جهان از ۲۰ مهر در لاس‌وگاس آغاز می‌شود و کشتی فرنگی نخستین رشته‌ای است که رقابت‌های خود را برگزار خواهد کرد و پس از آن کشتی آزاد روی تشک می‌رود. بیش از ۶۰۰ کشتی‌گیر از کشورهای مختلف در این دوره حضور خواهند داشت.

ویزا؛ نخستین مانع پیش از رسیدن به لاس‌وگاس

یکی از چالش‌های ایران برای حضور در مسابقات امیدهای جهان بحث ویزای ملی‌پوشان است، تیم‌های آزاد و فرنگی ایران اوایل شهریور برای آغاز فرآیند دریافت روادید آمریکا راهی آنکارا شدند و حدود ۴۰ نفر از کشتی‌گیران و اعضای کادر فنی در این فرآیند حضور داشتند. علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، پیش از این صراحتاً اعلام کرده بود که اگر حتی یک عضو تیم ایران موفق به دریافت ویزا نشود، تیم‌های ایران به مسابقات اعزام نخواهند شد. او همچنین موضوع را با رئیس اتحادیه جهانی کشتی در میان گذاشته است.

در سوی دیگر، ریچ بندر، مدیر اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا، در واکنش به این موضع اعلام کرده که این فدراسیون برای صدور ویزای تمام اعضای تیم ایران تلاش می‌کند و علاقه‌مند است همه اعضای تیم ایران در مسابقات لاس‌وگاس حضور داشته باشند. البته این اظهارنظر به معنای صدور قطعی ویزا برای تمام اعضای کاروان نیست و فرآیند نهایی همچنان باید از سوی مراجع صادرکننده روادید انجام شود. به این ترتیب، پرونده ویزای آمریکا همچنان بخش پرچالش حضور کشتی‌گیران ایران در لاس‌وگاس است و در صورت حل مشکل ویزا، دو تیم می‌توانند بدون دغدغه راهی مسابقات شوند و تمرکزشان را روی کسب مدال بگذارند.

ترکیبی که فرنگی ایران را دوباره مدعی می‌کند

ایران در دوره قبلی امیدهای جهان در صربستان عملکرد درخشانی در کشتی فرنگی داشت و با کسب سه مدال طلا، یک نقره و دو برنز و ۱۴۳ امتیاز تیمی قهرمان جهان شد. طلایی‌های ایران در آن دوره ایمان محمدی در ۷۲ کیلو، غلامرضا فرخی در ۸۷ کیلو و فردین هدایتی در ۱۳۰ کیلو بودند. سجاد عباس پور در ۶۰ کیلوگرم نقره گرفت و احمدرضا محسن نژاد در۶۷ و ابوالفضل مهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم نیز صاحب مدال برنز شد.

ترکیب امسال البته با تیم قهرمان سال گذشته تفاوت‌هایی دارد، اما چند چهره آشنا همچنان در ترکیب حضور دارند. آرمین شمسی‌پور در ۵۵ کیلو، محمد عشیری در ۶۰ کیلو، عرفان جرکنی در ۶۳ کیلو، محمد کمالی در ۶۷ کیلو، احمدرضا محسن‌نژاد در ۷۲ کیلو، اهورا بویری در ۷۷ کیلو، ابوالفضل مهمدی در ۸۲ کیلو، یاسین یزدی در ۸۷ کیلو، محمدهادی صیدی در ۹۷ کیلو و ابوالفضل فتحی‌ در ۱۳۰ کیلوگرم نمایندگان ایران خواهند بود. در میان این نفرات، شمسی‌پور با توجه به عملکرد اخیرش یکی از چهره‌های قابل توجه تیم است. او در مردادماه امسال قهرمان جهان زیر ۲۰ سال شد و در ۱۸ سالگی نخستین طلای جهانی خود در این رده را به دست آورد.

از سوی دیگر، محسن‌نژاد و مهمدی هر دو تجربه حضور روی سکوی جهانی امیدها را دارند؛ موضوعی که برای تیمی با هدف تکرار قهرمانی تیمی اهمیت زیادی دارد.

آزاد؛ تیمی که سال گذشته تا آستانه قهرمانی رفت

در کشتی آزاد، ایران سال گذشته یکی از جدی‌ترین مدعیان قهرمانی بود اما در نهایت با ۱۲۷ امتیاز پشت سر آمریکا با ۱۳۷ امتیاز قرار گرفت. ایران در آن مسابقات دو مدال طلا، یک نقره و سه برنز به دست آورد. ابوالفضل محمدنژاد در ۱۲۵ کیلو و محمدمبین عظیمی در ۹۲ کیلو برای ایران طلا گرفتند، سینا خلیلی در ۷۰ کیلو نقره گرفت و میلاد ولی‌زاده، مهدی یوسفی و ابوالفضل رحمانی نیز صاحب مدال برنز شدند.

نکته مهم برای تیم امسال این است که دو قهرمان دوره گذشته همچنان در ترکیب ایران حضور دارند؛ محمدمبین عظیمی این بار در ۹۷ کیلو و ابوالفضل محمدنژاد در ۱۲۵ کیلو روی تشک خواهند رفت. در کنار آنها، علی یحیی‌پور در ۵۷ کیلو، ابراهیم خواری در ۶۱ کیلو، اهورا خاطری در ۶۵ کیلو، ابراهیم الهی در ۷۰ کیلو، علی کرمپور در ۷۴ کیلو، مهدی یوسفی در ۷۹ کیلو، رضا افشار در ۸۶ کیلو و ابوالفضل رحمانی در ۹۲ کیلو ترکیب آزاد ایران را کامل می‌کنند. البته تغییر وزن برخی نفرات باعث می‌شود مقایسه مستقیم با تیم سال قبل چندان ساده نباشد. برای نمونه، عظیمی که سال گذشته در ۹۲ کیلو قهرمان جهان شد، امسال در ۹۷ کیلو قرار گرفته است. با این حال حضور دو قهرمان دوره گذشته و چند کشتی‌گیر باتجربه، ایران را همچنان در جمع مدعیان اصلی تیمی قرار می‌دهد.

این دوره از مسابقات امیدهای جهان در آمریکا برگزار خواهد شد. کشتی آزاد آمریکا سال گذشته با ۱۳۷ امتیاز قهرمان شد و ایران تنها ۱۰ امتیاز با این تیم فاصله داشت. در رقابت‌های نهایی مسابقات جهانی دوره گذشته در صربستان، امتیاز دو تیم حتی در مقطعی ۱۰۲-۱۰۲ برابر بود و تکلیف قهرمانی تا روز پایانی مشخص نشد. بنابراین در آزاد، رقابت ایران برای قهرمانی تیمی احتمالاً بیش از هر چیز به تعداد نفراتی بستگی دارد که بتوانند تا مراحل پایانی پیش بروند. فاصله ۱۰ امتیازی سال گذشته نشان می‌دهد که نتایج کشتی‌گیران پیش از فینال می‌تواند معادله تیمی را تغییر دهد.

در فرنگی، شرایط از این جهت متفاوت است؛ ایران در دوره گذشته با فاصله قابل توجهی قهرمان شد و ۴۷ امتیاز بیشتر از تیم دوم به دست آورد. با این حال، بخشی از نفرات طلایی سال گذشته دیگر در ترکیب امسال نیستند و همین موضوع باعث می‌شود تکرار آن فاصله امتیازی تضمین‌شده نباشد.

شانس قهرمانی ایران در لاس وگاس چقدر است؟

اگر نتایج اخیر کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات جهانی و آسیایی اخیر و همچنین نتایج مسابقات سال گذشته امیدهای جهان را کنار هم بگذاریم، شانس دو تیم برای رسیدن به عنوان قهرمانی یکسان نیست. تیم کشتی فرنگی امید سال گذشته قهرمان جهان شد و امسال هم چند کشتی‌گیر مدال‌آور دوره قبل در ترکیب تیم حضور دارند. آرمین شمسی‌پور، قهرمان جهان زیر ۲۰ سال، هم به این تیم اضافه شده و ایران می‌تواند برای کسب چند مدال و قهرمانی تیمی تلاش کند. در کشتی آزاد هم ایران سال گذشته با اختلاف کمی بعد از آمریکا دوم شد و امسال دو قهرمان دوره قبل را در ترکیب دارد. با این حال، ترکیب تیم تغییر کرده و آمریکا هم میزبان مسابقات است. با توجه به نتایج سال گذشته، هر دو تیم ایران شانس خوبی برای کسب چند مدال دارند. تیم فرنگی می‌تواند دوباره برای قهرمانی تلاش کند و تیم آزاد هم یکی از مدعیان قهرمانی است.

تیم‌های ایران در هر دو رشته با حریفان قدرتمندی روبه‌رو خواهند شد و رقابت در برخی اوزان نزدیک خواهد بود. با توجه به حضور کشتی‌گیران مطرح از کشورهای مختلف، رسیدن به مراحل پایانی و کسب مدال کار ساده‌ای نیست. در این مسابقات فقط عملکرد نفرات مدعی اهمیت ندارد و نتیجه کشتی‌گیران در مراحل ابتدایی هم می‌تواند روی امتیاز تیمی ایران تأثیر بگذارد. هر پیروزی و صعود به مراحل بالاتر می‌تواند در پایان برای جایگاه تیم ایران مهم باشد.

حالا کشتی ایران در شرایطی که هنوز چالش ویزا آن به پایان نرسیده، باید برای حضور در آمریکا و رقابت با مدعیان جهان آماده شود. اگر ویزای همه اعضای تیم صادر شود، تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران با توجه به نتایج دوره قبل، حضور چند مدال‌آور و قهرمان و همچنین تعدادی کشتی‌گیر جوان راهی لاس‌وگاس خواهند شد. فرنگی ایران به دنبال تکرار قهرمانی سال گذشته است و آزاد نیز می‌خواهد این بار در آمریکا فاصله ۱۰ امتیازی خود با این تیم در دوره قبل را جبران کند؛ هرچند رسیدن به این هدف کار ساده‌ای نخواهد بود.