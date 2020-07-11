پیشگامی روستاهای استان یزد در مقابله با کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زارع رشکوئیه صبح امروز در دیدار دهیاران نمونه استان با نماینده ولی فقیه در استان یزد اظهار داشت: نهاد عمومی شورا و دهیاری‌ها به عنوان مدیران روستایی، فعالیت‌های خود را حسب بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که دولت تنظیم و ارسال کرده انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: در استان یزد ۳۶۱ دهیاری در ۱۰ شهرستان و ۲۱ بخش فعال هستند و ۳۹۲ شورای اسلامی هم در روستاهای استان یزد مشغول به کارند و یک هزار و ۲۲۲ نفر به عنوان اعضای شورای اسلامی روستاها و ۳۶۱ نفر به عنوان دهیار این فعالیت را در حوزه روستا انجام می‌دهند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد بیان کرد: تعداد آبادی‌های استان یزد، سه هزار و ۹۶۱ مورد است که یک هزار و ۱۲۷ روستای دارای سکنه هستند و از این تعداد، به موجب قانون، تعداد دهیاری ذکر شده تأسیس شده است.

زارع رشکوئیه، فعالیت‌ها و اقدامات دهیاری‌ها در حوزه عمران و آبادی روستاها را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، عمرانی و فرهنگی برای روستاییان مهم دانست و افزود: در بحث اقتصادی، اشتغال در روستا را توسط دهیاری‌ها و همراهی اعضای شورا و نخبگان و موثران روستاها پیگیری کرده و در حال انجام مراحل آن هستیم.

وی تصریح کرد: در حوزه فرهنگی، اقدامات بسیار خوبی توسط دهیاران انجام شده و به فراخور بعضی مناسبت‌ها، برنامه‌هایی تدوین و اجرا می‌شود که به عنوان نمونه می‌توان به برگزاری یادواره‌های شهدا در روستاهای مختلف اشاره کرد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد بیان کرد: بهسازی معابر روستایی، احداث پارک و فضای سبز، ساماندهی بافت‌های فرسوده روستایی، موضوع پسماند، احداث اماکن ورزشی، لایروبی و مرمت قنوات و بازسازی آن از جمله مواردی است که دهیاری‌ها از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده، که بر اساس قانون به حساب آنها واریز می‌شود، انجام وظیفه می‌کنند.

زارع رشکوئیه با بیان اینکه امروز یکی از درآمدهای عمومی دهیاری‌های استان، واریز اعتبار ارزش افزوده است که به حساب دهیاری‌ها واریز می‌شود، گفت: در سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان به حساب همه دهیاری‌ها حسب شاخص‌های جمعیتی واریز شده و ممکن است روستایی بر اساس شاخص جمعیتی کمتر یا بیشتر دریافت کرده باشد.

وی افزود: کمک برای پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا یکی از اقدامات دهیاری‌ها است که از سوی مردم بسیار مورد تقدیر قرار گرفت.

زارع رشکوئیه ادامه داد: در بحث کمک‌های مومنانه به مردم روستاها هم اقدامات بسیار خوبی از سوی دهیاری‌ها انجام شد و با بهره گیری از اعتبارات در اختیار و ظرفیت خیرین و مردم، بخشی از نیازمندی روستاییان تأمین شد.