هیچ موسسه ای نمایندگی جذب دانشجوی خارجی دانشگاه پیام نور را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، محمد علی ابراهیمی درباره گسترش مراکز و واحدهای بین المللی دانشگاه اظهار داشت:این دانشگاه به عنوان هاب بین الملل کشور در بیش از ۴۰ مرکز و نمایندگی مستقر در دیگر کشورها به ایرانیان و غیر ایرانیان مشغول ارایه خدمات آموزشی به بیش از ۳ هزار دانشجوی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور بر اساس رسالت خود از مرزهای داخلی فراتر رفته و حدود ۱۵ سال است که در حوزه برون مرزی بر اساس مجوز شورای گسترش وزارت علوم اقدام به جذب دانشجویان خارجی کرده و شرایط تحصیل را برای همگان فراهم کرده است.

وی از موافقت وزارت علوم، برای صدور مجوز پذیرش دانشجوی بین الملل (غیرایرانی) در برخی مراکز دانشگاه در داخل کشور خبر داد و اظهار داشت: این مجوز در حال حاضر برای پنج دانشگاه پیام نور تهران (تهران غرب، شرق، جنوب، شمال و شهرری) صادر شده و این مراکز می توانند دانشجوی غیر ایرانی در داخل را جذب کنند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: با هماهنگی های صورت گرفته و ایجاد بسترهای مناسب الکترونیکی در ۱۱ نقطه جدید دنیا دانشگاه پیام نور فعالیت های آموزشی خود را شروع کرد که درصدد هستیم با توجه به ظرفیت های الکترونیکی دانشگاه این ظرفیت را افزایش دهیم.

ابراهیمی درباره شرایط پذیرش در واحدهای بین الملل دانشگاه تصریح کرد: این دانشگاه بر اساس شرط معدل در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس دانشجو می پذیرد که برای ارائه مدرک نیز یک آزمون جامع توسط مجریان آموزش حوزه بین الملل برگزار می شود و قبول شدگان در آزمون، مدرک فارغ التحصیلی دانشگاه را کسب خواهند کرد.

وی تصریح کرد: ایرانیان مقیم کشورهای خارجی و همچنین غیر ایرانیان ساکن خارج از کشور می توانند به دفتر نمایندگانی های دانشگاه پیام نور مستقر در کشور مقیم مراجعه کرده و به عنوان دانشجوی دانشگاه پیام نور پذیرفته شوند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل دانشگاه پیام نو همچنین به کلاهبرداری برخی سایت ها و موسسات در فضای مجازی برای جذب دانشجوی بین المللی دانشگاه پیام نور پرداخت و گفت: جذب دانشجوی دانشگاه پیام نور صرفاً از طریق خود دانشگاه است و هیچ موسسه ای نماینده دانشگاه پیام نور برای جذب دانشجو نیست.

ابراهیمی ادامه داد: اطلاعات مربوط به شرایط ثبت نام، شهریه و مجریان در سایت مرکز بین الملل به آدرس http://isc.pnu.ac.ir نیز موجود است و موسسات و دفاتر تبلیغاتی که خود را نماینده دانشگاه پیام نور معرفی می کنند هیچ گونه مجوزی ندارند.