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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۶

رییس و ‌اعضای جدید کمیته مسابقات فدراسیون تنیس منصوب شدند

رییس و ‌اعضای جدید کمیته مسابقات فدراسیون تنیس منصوب شدند

طی حکمی از سوی رییس فدراسیون تنیس، امیر حسین موسوی به عنوان رییس کمیته مسابقات این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، همچنین در احکامی جداگانه، فرشید زیدی به عنوان دبیر کمیته، امیر همایون صدری، عادل برقعی، جعفر سهرابی، کیوان کاردان ، مونا گل نبی و فرزین ضیا آذری به عنوان عضو کمیته مسابقات منصوب شدند.

‎فعالیت کمیته مسابقات و دیگر کمیته‌ها زیر نظر فرزین ضیا آذری دبیر فدراسیون صورت خواهد گرفت و تصمیمات از سوی رییس و اعضای هیات رییسه تصویب و زیر نظر دبیر به مرحله اجرا می‌رسد.

موسوی رییس این کمیته ،داور بین المللی نشان سفید تنیس است و سابقه دبیر کمیته داوران فدراسیون را هم دارد.

‎عادل برقعی،فرشید زیدی، جعفر سهرابی و مونا گل نبی به ترتیب رییس هیات استان همدان، دبیر هات های استانی اصفهان و البرز و نایب رییس بانوان هیات تنیس استان تهران را عهده دار هستند.

کد مطلب 4971039
رضا خسروي

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