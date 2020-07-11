رییس و ‌اعضای جدید کمیته مسابقات فدراسیون تنیس منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، همچنین در احکامی جداگانه، فرشید زیدی به عنوان دبیر کمیته، امیر همایون صدری، عادل برقعی، جعفر سهرابی، کیوان کاردان ، مونا گل نبی و فرزین ضیا آذری به عنوان عضو کمیته مسابقات منصوب شدند.

‎فعالیت کمیته مسابقات و دیگر کمیته‌ها زیر نظر فرزین ضیا آذری دبیر فدراسیون صورت خواهد گرفت و تصمیمات از سوی رییس و اعضای هیات رییسه تصویب و زیر نظر دبیر به مرحله اجرا می‌رسد.

موسوی رییس این کمیته ،داور بین المللی نشان سفید تنیس است و سابقه دبیر کمیته داوران فدراسیون را هم دارد.

‎عادل برقعی،فرشید زیدی، جعفر سهرابی و مونا گل نبی به ترتیب رییس هیات استان همدان، دبیر هات های استانی اصفهان و البرز و نایب رییس بانوان هیات تنیس استان تهران را عهده دار هستند.