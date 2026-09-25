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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

کشف ۲۰۵ فقره سرقت خودرو در اصفهان؛ ۲۷ سارق دستگیر شدند

کشف ۲۰۵ فقره سرقت خودرو در اصفهان؛ ۲۷ سارق دستگیر شدند

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف ۲۰۵ فقره سرقت خودرو و دستگیری ۲۷ سارق طی شهریورماه امسال در اجرای طرح‌های مقابله با سرقت خبر داد.

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان اصفهان در راستای ارتقای امنیت عمومی و مقابله با سرقت خودرو، با اجرای گشت‌های هدفمند در مناطق جرم‌خیز و بهره‌گیری از تحلیل‌های اطلاعاتی، موفق شدند طی شهریورماه ۲۰۵ فقره سرقت خودرو را کشف کنند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح‌ها، ۲۷ سارق خودرو شناسایی و دستگیر شدند که متهمان در تحقیقات پلیس به ارتکاب سرقت‌های متعدد اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به تعیین تکلیف خودروهای مسروقه کشف‌شده گفت: این خودروها پس از انجام مراحل قانونی و تکمیل اقدامات مربوطه به مالکان تحویل داده شدند.

تداوم گشت‌های هدفمند پلیس برای مقابله با سرقت خودرو

نیکبخت با تأکید بر استمرار طرح‌های پیشگیری و مقابله با سرقت تصریح کرد: پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و اجرای گشت‌های هدفمند، شناسایی و دستگیری سارقان را با جدیت دنبال می‌کند و مشارکت شهروندان در پیشگیری از وقوع سرقت نقش مؤثری دارد.

وی با توصیه به شهروندان برای استفاده از تجهیزات بازدارنده افزود: رانندگان حتی برای توقف‌های کوتاه‌مدت نباید خودروهای خود را بدون قفل و مراقبت رها کنند و استفاده از دزدگیر، قفل فرمان، قفل پدال و ردیاب می‌تواند احتمال سرقت خودرو را کاهش دهد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان همچنین بر ضرورت پارک خودروها در مکان‌های روشن، پرتردد و پارکینگ‌های مطمئن تأکید کرد و گفت: شهروندان از نگهداری مدارک خودرو، کلید یدک و اشیای قیمتی در داخل خودرو خودداری کنند.

نیکبخت خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده افراد یا خودروهای مشکوک، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

کد مطلب 6957982

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