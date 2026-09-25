بازداشت متهم مخل نظام ارزی کشور در پیرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی نژاد در این زمینه افزود: متهم برابر اعلام بانک مرکزی و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور در چندین پرونده قضایی تشکیل شده تعهدات ارزی خود به میزان ۴۲ میلیون یورو را رفع تعهد نکرده و تحت تعقیب قرار گرفته است.
وی ادامه داد: عمل متهم مزبور مصداق بارز اخلال در نظام ارزی کشور میباشد که بدین جهت با تشکیل پرونده قضایی تحت تعقیب قرار گرفت.
علی نژاد گفت: متهم اصلی این پرونده با هماهنگیهای قضایی و اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی در پیرانشهر دستگیر و با صدور قرار تامین کیفری به زندان معرفی شد.
رئیس کل دادگستری گفت: علاوه بر موضوع عدم رفع تعهدات ارزی پرونده فرار مالیاتی به مبلغ ۵۴ میلیارد تومان نیز برای متهم تشکیل و در فرآیند قضایی قرار گرفت.
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