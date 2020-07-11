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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۵۹

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

فوت عابر پیاده در برخورد با خودروی سمند در بروجن

فوت عابر پیاده در برخورد با خودروی سمند در بروجن

شهرکرد- رئیس پلیس راه استان چهارمحال و بختیاری از فوت عابر پیاده در برخورد با خودروی سمند در محور بلداجی - بروجن خبر داد.

سیدغلامعلی نوربخش در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: برابر اعلام فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور بلداجی - بروجن و در محدوده امامزاده حمزه‌علی، بلافاصله مأموران پلیس راه به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه راننده سواری سمند بر اثر بی احتیاطی با یک دختر بچه ۱۰ ساله برخورد کرده است، افزود: این عابر پیاده متأسفانه به علت شدت جراحات وارده در صحنه تصادف فوت شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بررسی‌های به عمل آمده از صحنه توسط کارشناسان، مشخص شد راننده خودرو سمند به جهت عدم توجه به جلو باعث این حادثه شده است.

کد مطلب 4971100

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