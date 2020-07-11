سارق طلا و جواهرات ۱۷ میلیاردی در فارسان دستگیر شد

غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلا و جواهرات در شهر فارسان موضوع سرقت در دستورکار مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی، رصد اخبار و اطلاعات، سرانجام سارق شناسایی و در مخفیگاهش در فارسان دستگیر شد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: سارق در ابتدا منکر هرگونه بزه انتسابی نسبت به خود شد ولی در مواجهه با دلایل و مدارک پلیسی به سرقت طلا، جواهرات و ارز از یک منزل مسکونی در فارسان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در مخفیگاه سارق طلاجات مسروقه شامل یک کیلو و ۷۰۰ گرم و مبلغ دو هزار و ۵۰۰ دلار مسروقه کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش طلا و زیورآلات مسروقه را ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

وی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی، تحویل مقامات قضائی شد، گفت: شهروندان منازل خود را به تجهیزات ایمنی و ضد سرقت مجهز کنند.