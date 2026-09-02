دستگیری مدیر مجتمع مسکونی به اتهام سرقت میلیاردی طلا در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شکوهیراد ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانهها اظهار داشت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر وقوع سرقتهای سریالی طلا و جواهرات از واحدهای یک مجتمع مسکونی در بیرجند، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی بیان کرد: مدیر این مجتمع مسکونی در تحقیقات پلیسی با صحنهسازی، ادعای سرقت از منزل خود را مطرح کرد تا رد پای خود را پاک کند، اما هوشیاری مأموران و بررسیهای دقیق میدانی، حقیقت را آشکار کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند افزود: بررسیها نشان داد مدیر مجتمع با همدستی دو نفر دیگر که رفتوآمدهای مشکوکی به داخل مجتمع داشتند، اقدام به شناسایی واحدها کرده و پس از ورود غیرمجاز، طلاجات موجود در منازل را سرقت میکردند.
شکوهیراد ادامه داد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در بازرسی از خودرو و منزل متهمان، ۴۰۰ گرم طلاجات مسروقه به ارزش تقریبی ۸۰ میلیارد ریال کشف شد.
وی تصریح کرد: متهمان در بازجوییهای فنی پلیس به جرم خود اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند با تأکید بر رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات ضدسرقت، از شهروندان خواست از نگهداری مقادیر زیاد طلا، جواهرات و وجوه نقد در منازل خودداری کنند.
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