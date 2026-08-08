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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۴

دستگیری سارقین طلاجات منزل در کهگیلویه

دستگیری سارقین طلاجات منزل در کهگیلویه

یاسوج-فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری باند سارقان طلاجات از منزل های مسکونی با اعتراف به ۱۲ فقره سرقت در شهرستان کهگیلویه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سردار سهام صالحی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت طلا و جواهرات از منزل مسکونی شهروندان در سطح شهرستان کهگیلویه موضوع بصورت ویژه و شبانه روزی در دستور کار ماموران اداره آگاهی شهرستان قرار گفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات فنی گسترده و گشت های شبانه روزی ۴ نفر سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: متهمین در بازجویی های فنی پلیس به انجام ۱۲ فقره سرقت طلا و جواهرات منازل مسکونی اعتراف کردند.

سردار صالحی با بیان اینکه سارقین برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند از شهروندان خواست: هشدارهای انتظامی را در بحث پیشگیری از سرقت جدی گرفته و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را بلافاصله از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6910761

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