بررسی تغییر نرخ مکالمات موبایل و پیامک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی در مورد افزایش قیمت بستههای اینترنت دو اپراتور عمده بازار و برنامه های نظارتی رگولاتوری در این زمینه توضیح داد و گفت: اپراتورها برخلاف مصوبات رگولاتوری عمل کردند و باید قیمت را به شرایط قبل بازگردانند تا راه تعامل باز شود.
مردم دو برابر پول اینترنت می دهند
وی گفت: هر دو اپراتور بهصورت هماهنگ بستههای پرمخاطب خود را از کانالهایی که خرید مردم بیشتر از آنها انجام میشود خارج کردهاند و این یعنی بازار را به سمتی بردهاند که مشترک مجبور شود تا نیازش را بر اساس بستههای موجود با قیمت خیلی بالاتر تأمین کند. این کار مصداق گرانفروشی است و اگر معادلسازی کنیم متوجه میشویم که مردم باید بیش از دو برابر پول بدهند. علاوه بر این، بستههایی که جذابیت داشتهاند مثل بستههای یک، دو و سهماهه که باعث مدیریت مصرف میشد حذف شدهاند.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اپراتورها برای هرگونه تغییر قیمت، حذف بسته و افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات را باید به تائید سازمان تنظیم مقررات ارتباطات برساند، گفت: اپراتورها حتی محدودیت در بستهها را هم باید به تائید سازمان تنظیم برسانند ولی این اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: اپراتورها ظاهر را درست کردهاند یعنی در حالیکه گرانفروشی اتفاق افتاده، بستههای بلندمدتی که مردم برای خرید آنها تمایل بیشتری داشتهاند را حذف کردهاند تا مردم بستههای گران و نامطلوب را بخرند. این کار اپراتورها شفاف نیست و دقیقاً مصداق این است که چون ۹۵ درصد بازار را در اختیار داریم و با هم جلو آمدهایم پس همینه که هست! و این عملاً یک نوع رفتار انحصارگرایانه است.
اپراتورها یک ماه پیش درخواست افزایش قیمت اینترنت را داشتند
وی با بیان اینکه اپراتورها حدود یک ماه پیش درخواست افرایش قیمت و تغییر بسته را ارائه داده بودند، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهصراحت با افزایش قیمتها مخالفت کرده بود و این نشان میدهد که اپراتورها میدانند برای هرگونه تغییر باید به رگولاتوری مراجعه کنند و چون نتیجه مطلوب موردنظر خود را نگرفتهاند بهصورت غیرقانونی اقدام کردهاند. از طرف دیگر ما گزارش هایی داریم که این کار حتی مورد تائید هیئتمدیره آنها هم نبوده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به اخطار پروانهای به اپراتورها که موظف به برگرداندن قیمت و نوع بستهها به شرایط قبل در مهلت ۱۰ روزه هستند، گفت: اپراتورها پس از تکمیل اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از میزان خسارت به مشترکان باید آن را بهطور کامل جبران کنند و بستهها را به حالت قبل برگردانند و هر چه زودتر قیمت ها را به حالت سابق برگردانند به نفع آنها است.
جریمه نقدی ۲ میلیارد تومانی در انتظار ۲ اپراتور
وی ادامه داد: اگر این کار را نکردند جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار آنها است و اگر تخلف استمرار داشته باشد مجازاتهای دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجرا خواهد بود.
فلاح جوشقانی با اشاره به استدلال اپراتورها که تغییرات در بستهها را برای حمایت از تولید محتوا و ترافیک داخلی می دانند، گفت: اپراتورها محدودیت در استفاده از ترافیک داخلی و خارجی را اعمال کردهاند تا با این کار برای خودشان درآمد ایجاد کنند.
رئیس رگولاتوری اظهار کرد: اینکه اپراتورها تصور میکنند با گران کردن ترافیک بینالملل، مردم به سمت استفاده از ترافیک داخلی میروند اشتباه محض است؛ کما اینکه قبلاً در مورد ارزشافزوده آن را تجربه کردهایم و نتیجهای هم در برنداشت.
وی افزود: اگر اپراتورها بهصورت شفاف در مورد دلایل این تغییرات صحبت کنند میتوان با آنها مذاکره کرد و پس از بررسی به نتیجه و راهکار رسید؛ ولی اینکه خودشان بدون هماهنگی با رگولاتوری و بهصورت هماهنگ این کار را بکنند اصلاً قابلپذیرش نیست.
تعلیق پروانه اپراتورها در صورت استمرار تخلف
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه علاوه بر جریمه نقدی اپراتورها میتوان از شیوههای دیگری نیز استفاده کرد، گفت: در طول مدت پروانه میتوان تجدیدنظر کرد چرا که در پروانه اپراتورها مصادیق کاهش مدت پروانه و تعلیق آن ذکر شده که یکی از دلایل تعلیق پروانه استمرار بر تخلف است.
وی با بیان اینکه اگر اپراتور به رفتار متخلفانه خود ادامه دهد میتوان از شیوههای دیگری نیز آنها را محدود کرد، تصریح کرد: دست رگولاتوری برای محدود کردن اپراتورها باز است ولی ما استفاده از این شیوهها را در حال حاضر مصلحت نمی دانیم.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این تخلف اپراتورها تنها به وزارت ارتباطات مربوط نیست و پای مصرفکننده در میان است، گفت: ما تخلف را به سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرفکننده اطلاع دادهایم و هرگونه مستنداتی لازم داشته باشند در اختیار آنها قرار میدهیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: تنها شرط ما برای مذاکره با اپراتورها بازگرداندن بستهها به حالت قبل است و پس از آن راه برای گفتگو باز میشود و اگر بخواهند به رفتار تخلف آمیزشان ادامه دهند و توقع مذاکره داشته باشند، امکانپذیر نیست.
افزایش مصرف اینترنت برای اپراتورها سود نداشت
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تا پیش از کرونا بهطور میانگین ۳۰ درصد بستههای مشترکان در مدتزمان تعیینشده به پایان نمیرسید و بر اساس میزان مصرف نرخ مؤثری برای اپراتورها به وجود میآمد، تصریح کرد: در ایام کرونا تمام بستههای مشترکان مصرف میشد و در این حالت سایر هزینهها مانند پهنای باند هم برای اپراتورها بالا رفت و در عینحال درآمد اپراتورها افزایش پیدا نکرد و در مجموع سودی با این افزایش مصرف برای اپراتورها به دست نیامده است.
وی افزود: رگولاتوری با این شرایط به دنبال کمک به اپراتورها بود ولی باید این را هم در نظر داشت که با توجه به شرایط کرونا و نیاز مردم به اینترنت برای دسترسی به آموزش و سایر خدمات برای کاهش ترددها، اپراتورها نمیتوانند دسترسی مردم را به خدمات محدود کنند تا مشترکان بستهها را به قیمت بالاتر بخرند. چون این شیوه نارضایتی عمومی به دنبال دارد و تغییرات قیمت باید با فرآیندی مناسب همراه باشد.
فلاح جوشقانی با تأکید بر اینکه رگولاتوری افزایش هزینههای اپراتورها را تائید میکند و راههای زیادی برای کمک به اپراتورها برای کاهش هزینهها وجود دارد، گفت: اپراتورها میتوانند هزینهها و درآمدهای خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کنند، ما هم در صدد کمک به آنها بر می آمدیم برای مثال یکی از راهکارهایی که ما به آنها ارائه میدادیم کاهش قیمت پهنای باند شرکت زیرساخت بود.
وی یکی از راههای کاهش هزینه اپراتورها را استفاده اشتراکی از سایتهای BTS اعلام کرد و افزود: اگر این اشتراک انجام شود هزینه اپراتورها به مقدار زیادی کاهش پیدا میکند. اینکه اپراتورها هرجایی کم بیاورند روی قیمتها تغییر ایجاد کنند راهکار درستی نیست، ضمن اینکه رگولاتوری هم شرایط امروز را با دو سال پیش یکی نمیداند و تنگناهای اپراتورها را درک میکند.
بررسی تغییر قیمت مکالمات موبایل و پیامک
فلاح جوشقانی با اشاره به جلسه سازمان تنظیم مقررات برای بررسی قیمت پیامک و مکالمه گفت: برگزاری این جلسه با افزایش قیمت بستههای اپراتورها همزمان شد و رگولاتوری قصد دارد این موضوع را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون مربوطه ارائه دهد و اگر لازم باشد در قیمت این دو آیتم هم تغییر خواهیم داد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی هزینه ICT در سبد خانوار باید ۵ درصد شود که شاخص اقتصادی برای مصرفکننده است. اگر بخواهیم این شاخص را تعیین کنیم باید اگر در جایی افزایش تعرفه است، در جای دیگر هزینه را کاهش بدهیم تا سبد خانوار تغییر نکند.
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