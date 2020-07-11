تخریب فیبرنوری شهرداری و قطع دسترسی به برخی سایت های ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، شب گذشته به دلیل قطع شدن قسمتی از فیبرنوری شهرداری، ارتباطات مرکز داده یکی از اپراتورهای اینترنت که از بستر زیرساخت فیزیکی فیبرنوری شهرداری استفاده میکند، دچار اختلال شد و از دسترس خارج شدن برخی سایتهای داخلی را در پی داشت.
در همین ارتباط روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران اطلاعیهای را صادر کرد.
«سرقت و تخریب بخشی از مسیر فیبرنوری شهرداری در مسیر برج میلاد باعث قطعی ارتباط مرکز داده یکی از اپراتورهای اینترنت تا مرکز LCT شرکت زیرساخت شد و در نتیجه خدمات و سایتهایی که در دیتاسنتر این اپراتور میزبانی میشدند، از دسترس خارج شدند. در این رابطه چند نکته قابل ذکر است:
ایجاد مسیرهای پشتیبان برای ارتباطات مهم و حیاتی از موضوعاتی است که هر اپراتور و سرویس دهنده مرکز داده باید برای آن اقدام کند. با توجه به اینکه خدمات شهرداری در چارچوب واگذاری ظرفیتهای مازاد و فقط در سطح زیرساختهای فیزیکی است و متقاضیان این ظرفیتهای مازاد، کاملاً از این موضوع مطلعاند، لذا پیشبینی مسیرهای جایگزین از طریق سایر اپراتورها بر عهده خود شرکتها است. در این مورد شهرداری تهران صرفا درخواست یک لینک ارتباطی بین مراکز فوق را دریافت و آن را برقرار کرده است. این در حالی است که هیچ گاه درخواست دیگری مبنی بر مسیر پشتیبان از جانب این اپراتور ارسال نشده بود.
با توجه به تخریب فیزیکی مسیر مذکور و زمانبر بودن ترمیم آن به دلیل محدودیتهای فنی و نیز ترافیکی در سطح معابر و شریانهای اصلی، ترمیم فیبر اصلی همچنان در جریان است. لیکن سازمان فاوای شهرداری تهران با تمام توان و در کوتاهترین زمان ممکن برای رفع مشکل اقدام کرده و از سایر مسیرهای موجود، جهت برقراری ارتباط جایگزین در اسرع وقت اقدام کرده و دسترسی به سایتها همان شب برقرار شد.»
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