به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی با حضور اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی برگزار شد و در آن نشریات جدید دانشگاه تهران مجوز گرفتند.

در این جلسه که در تالار امیرکبیر با حضور اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی برگزار شد با درخواست صدور مجوز نشریات حفاظت آب، خاک و هوا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران و مدیر مسوولی سیده آمنه سجادی، ری را به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی ابوالفضل حسن پور، مدیریت و کسب و کار به صاحب امتیازی انجمن علمی کسب و کار مدیریت و مدیر مسوولی مهدی هوشمند و نشریه خبری - تحلیلی اداره کل فرهنگی و اجتماعی به صاحب امتیازی اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی موافقت شد.

همچنین اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی با درخواست تغییرات در نشریات چرخه به مدیر مسوولی فاطمه سادات موسوی، وایک به مدیر مسوولی صدیقه شریف، راهبردهای حسابداری به مدیر مسوولی محمد درویشی و نشریه فانوس راه به صاحب امتیازی جامعه اسلامی دانشجویان و مدیر مسوولی محمدامین ساغندی موافقت کردند.