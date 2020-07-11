  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۱۹

وزیر راه و شهرسازی:

رقم وام ودیعه مستاجران را بانک مرکزی اعلام می‌کند

رقم وام ودیعه مستاجران را بانک مرکزی اعلام می‌کند

وزیر راه و شهرسازی گفت: مبلغ وام ودیعه اجاره مسکن را بانک مرکزی پس از توافق با بانکهای عامل اعلام خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی امروز در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران برای احداث ۲۰ هزار مسکن جامعه ایثارگری با بیان اینکه برای ایثارگران قانون مشخص داریم و تفاهم نامه امروز برای ایجاد وحدت رویه و تهیه شیوه نامه مسکن ایثارگران به امضا رسید، گفت: تا پایان دولت ۲۰ هزار ایثارگر را صاحب مسکن می‌کنیم همچنین این امکان نیز وجود دارد که زمین به صورت گروهی در اختیار آنها قرار داده شده و خود ایثارگران به ساخت و ساز اقدام کنند.

وی افزود: لیست اولویت شهر و خانوارهای مشمول مشخص شده که بنیاد شهید آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهد.

وی درباره کارت اعتباری مصالح ساختمانی اظهار داشت: سازوکار این کار اجرایی شده و در مسیر فعال‌تر شدن قرار دارد. در حال حاضر موضوع سیمان و فولاد مطرح است که عرضه سیمان به دلیل بالا بودن تولید آن مناسب است. فولاد نیز در بورس کالا عرضه می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص وام ودیعه مستأجران تاکید کرد: این وام به کسانی داده می‌شود که قرارداد رسمی ثبت شده با موجر داشته و کد رهگیری گرفته باشند. همچنین واحد مسکونی آنها در تهران حداکثر ۷۵ و در دیگر شهرها ۹۰ متر باشد.

وی درباره رقم وام ودیعه اجاره مسکن اظهار داشت: رقم این وام بعد از اعلام بانک مرکزی اعلام خواهد شد. این بانک با بانک‌های عامل باید منابع و شیوه پرداخت آن را توافق کنند البته ما پیشنهاداتی در خصوص رقم این وام به بانک مرکزی ارائه کرده‌ایم.

کد مطلب 4971218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      2 0
      پاسخ
      دولت بجای پرداخت وام ودیعه مسکن در حساب موجر، میتواند ماهانه درصدی از اجاره بهای پرداختی مستاجران را به حساب مستاجران واریز کند. اینجوری خیلی بهتره.
    • سعید IR ۰۰:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سر شش ماه از بیکاری پول پیشم رفت اجاره و پرتم کرد بیرون الان یکماه تو باغی بی در پیکر باغبان وکارگری ویک اتاقکی سرپناه و هر شب بیدار رتیل وحشرات میکشم تا سه تا بچه هام راحت بخوابن .این دولت فقرافزون

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها