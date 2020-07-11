به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی امروز در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران برای احداث ۲۰ هزار مسکن جامعه ایثارگری با بیان اینکه برای ایثارگران قانون مشخص داریم و تفاهم نامه امروز برای ایجاد وحدت رویه و تهیه شیوه نامه مسکن ایثارگران به امضا رسید، گفت: تا پایان دولت ۲۰ هزار ایثارگر را صاحب مسکن می‌کنیم همچنین این امکان نیز وجود دارد که زمین به صورت گروهی در اختیار آنها قرار داده شده و خود ایثارگران به ساخت و ساز اقدام کنند.

وی افزود: لیست اولویت شهر و خانوارهای مشمول مشخص شده که بنیاد شهید آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهد.

وی درباره کارت اعتباری مصالح ساختمانی اظهار داشت: سازوکار این کار اجرایی شده و در مسیر فعال‌تر شدن قرار دارد. در حال حاضر موضوع سیمان و فولاد مطرح است که عرضه سیمان به دلیل بالا بودن تولید آن مناسب است. فولاد نیز در بورس کالا عرضه می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص وام ودیعه مستأجران تاکید کرد: این وام به کسانی داده می‌شود که قرارداد رسمی ثبت شده با موجر داشته و کد رهگیری گرفته باشند. همچنین واحد مسکونی آنها در تهران حداکثر ۷۵ و در دیگر شهرها ۹۰ متر باشد.

وی درباره رقم وام ودیعه اجاره مسکن اظهار داشت: رقم این وام بعد از اعلام بانک مرکزی اعلام خواهد شد. این بانک با بانک‌های عامل باید منابع و شیوه پرداخت آن را توافق کنند البته ما پیشنهاداتی در خصوص رقم این وام به بانک مرکزی ارائه کرده‌ایم.