افزایش فروش با مرکز تماس

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان شما با ارائه هرنوع محصول یا خدمات نیاز دارد که مشتریان خود را شناسایی و با آن‌ها ارتباط مؤثر برقرار کند تا به افزایش فروش منجر شود. یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین روش‌ها، فروش تلفنی می‌باشد.

به منظور استفاده از فروش تلفنی برای سازمان‌هایی که مخاطبان و مشتریان زیادی دارند و در حال توسعه محصول خود هستند، وجود یک مرکز تماس با کارشناسان مجرب امری ضروری است. در ادامه با مرکز تماس و اهمیت آن در افزایش فروش آشنا می‌شویم.

مرکز تماس چیست

مرکز تماس مجموعه‌ای بسیار مهم در داخل یا خارج از سازمان شماست که دارای کارشناسان متخصص، فناوری پیچیده و تجهیزات مخصوص به خود است که نیاز به فضایی بزرگ دارد. وظیفه هر مرکز تماس، خدمت‌رسانی و پاسخ‌گویی به نیاز مشتری است.

افرادی که در مرکز تماس مشغول به‌کار هستند مسئولیت دریافت و انتقال اطلاعات را به تعداد زیادی از مشتریان برعهده دارند؛ همچنین مرکز تماس محلی برای جمع‌آوری و هماهنگی تمام ارتباطات شامل تماس‌های تلفنی، فکس‌ها، پیام‌های فوری و ایمیل است.

در یک مرکز تماس، تمام اطلاعات، نیازها و دلایل تماس مشتریان شما ثبت می‌گردد. در عین حال با استفاده از قابلیت‌های سیستم مخابراتی موجود، تلاش می‌گردد تماس‌ها در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شده یا به بهترین کارشناس مرتبط با درخواست مشتری متصل گردد.

اهمیت مرکز تماس در یک سازمان

اهمیت ارتباط با مشتری یا مخاطب بر هیچ کس پوشیده نیست. شما باید حداقل یک راه ارتباطی مانند ایمیل، پیام کوتاه، شبکه‌های اجتماعی و … به منظور برقراری و ادامه رابطه با مشتری خود داشته باشید. در حال حاضر تماس تلفنی با اختلاف بیشترین اثرگذاری را در برقراری ارتباط با مشتری جهت ارائه سرویس و خدمات دارد.

خدمات به مشتری شامل ثبت درخواست مشتری، معرفی محصولات یا خدمات جدید، نظرسنجی از مخاطبان برای سنجش میزان رضایت آن‌ها، پشتیبانی و بازگرداندن مشتری از دست رفته به چرخه فروش و … می‌شود. اجرا شدن تمام این مراحل تنها با ایجاد ارتباط مؤثر امکان‌پذیر است.

شما باید برای ماندگاری در بازار، ارتباط با مشتری و مخاطبان خود را به صورت دائم حفظ کنید؛ تا بتوانید نرخ تبدیل آن‌ها را به مشتری دائمی بیشتر کنید. درک ارزش و نیاز طولانی مدت مشتریان برای تجارت‌های تکرار شونده، اهمیت زیادی دارد و مشتریان فعلی را نیز به خرید مجدد و دریافت خدمات بیشتر از سازمان دریافت می‌کند.

ارتباط فروش مؤثر با مرکز تماس

یکی از نیازهای اساسی شما شناخت مخاطبان سازمان و تبدیل آن‌ها به سرنخ(lead) و سپس به فرصتی(opportunity) جهت فروش خدمت و یا محصول است. در حال حاضر برقراری ارتباط تلفنی با مشتری بالاترین میزان نرخ تبدیل(conversion rate) را دارد.

یکی از مهم‌ترین دلایل بالاتر بودن نرخ تبدیل ارتباط تلفنی، انتقال حس کارشناس و در واقع سازمان شما به مشتری است. علاوه بر این کارشناسان مرکز تماس شما می‌توانند ارتباط خود را با مشتری با در نظر گرفتن انواع مختلف مشتریان اصلاح نمایند.

مرکز تماس به سازمان کمک می‌کند تا همه تعاملات با مشتریان خود را به صورت اطلاعاتی یکپارچه ثبت نماید؛ برای مثال اگر برای مشتریان خود ایمیلی مبتنی بر معرفی محصول و خدماتی جدید بفرستید و آن‌ها تصمیم بگیرند تا به وسیله شماره تلفن ثبت شده در پایین صفحه با سازمان تماس بگیرند، شما از این راه می‌توانید متوجه شوید که این تعامل چقدر روی مشتریان شما تأثیر گذار بوده است.

چگونه مرکز تماس باعث افزایش فروش می‌شود

برقراری ارتباط مؤثر با مشتری رابطه مستقیمی با افزایش فروش خدمات یا محصولات سازمان دارد. پاسخ‌گویی یک کارشناس متخصص مرکز تماس به نیاز مشتری در کم‌ترین زمان و بهترین کیفیت، مهم‌ترین عامل در بالا بردن نرخ تبدیل و فروش سازمان شما است.

توانایی و صبوری کارشناس مرکز تماس شما در جذب مشتریان و القای حس ارزش به آن‌ها در افزایش نرخ تبدیل به مشتری وفادار و در نتیجه فروش بیشتر اهمیت زیادی دارد. دانش و مهارت فن‌بیان، مذاکره و نوع برقراری ارتباط از ویژگی‌های کارشناس تماس حرفه‌ای است که می‌تواند منجر به افزایش فروش شود.

روش فروش تلفنی در اکثر شرکت‌ها و سازمان‌ها از ارکان و استراتژی‌های اصلی جهت توسعه فروش است. اگر برای افزایش فروش خود از طریق فروش تلفنی به وسیله مرکز تماس به راهنمایی بیشتر نیاز دارید، کارشناسان شرکت پیتام آماده برای خدمت‌رسانی به شما هستند.

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