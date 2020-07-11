سامانه احراز هویت الکترونیکی بورس رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه احراز هویت الکترونیکی بازار سرمایه دقایقی قبل با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس سپرده گذاری مرکزی رونمایی شد.

مراسم رونمایی هم اکنون در محل شرکت سپرده گذاری مرکزی در حال برگزاری است.

حسین فهیمی، رئیس شرکت سپرده گذاری مرکزی در این مراسم گفت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی توانست در بزرگترین چالش‌ها فائق بیاید و از امواج سیل آسا آسیب نبیند و تهدید سهام عدالت را تبدیل به فرصت کند.

وی اضافه کرد: توانستیم با نیروی داخلی و شبکه پیمانکاری خودمان بر مشکلات فائق آییم. در سال ۹۷ تعداد ۱۰۰ هزار کد بورسی در سال ۹۸ تعداد ۶۰۰ هزار و در سال ۹۹ روزی یکصد هزار کد بورسی جدید داشتیم.

رئیس شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: اقدام مهم دیگری که در شرکت سپرده‌گذاری انجام گرفت اقدام حقوقی روی سهام مانند اصلاح دارایی‌ها، فوتی‌ها و … بود ما در این زمینه افزایش ۱۰ برابری داشتیم و نمی‌توانستیم در مدت کوتاه سایز شرکت را بزرگ کنیم اما با راه‌های میانبر توانستیم بر این مشکلات فایق بیاییم.

وی ادامه داد: در سال ۹۸ عملیات تسویه این شرکت دو و نیم برابر بودجه سالانه بود و در واقع هزار هزار میلیارد تومان تسویه وجوه انجام شد و پیش‌بینی می‌کنیم که امسال این مقدار دو و نیم برابر سال قبل شود.

فهیمی درباره دستاوردهای دیگر شرکت سپرده گذاری گفت: اقدام دیگر این بود که در واگذاری دارایی‌های دولتی به روش ETF ما توانستیم یک حلقه‌ای را بین شبکه بانکی و کارگزاری‌ها ایجاد کنیم. این در شرایطی بود که شاهد بودیم که حتی دو بانک حاضر نبودند در رعایت سقف ۲ میلیون تومانی هر نفر همکاری کنند اما ما این مشکل را در این شرکت حل کردیم.

وی در پایان گفت: از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر که سهام عدالتشان را فروخته اند ۲,۷۳۷ هزار میلیارد تومان فروخته شده که ۲,۷۳۱ میلیارد تومان آن واریز شده است و تنها برای ۳۰۰۰ نفر این مبلغ واریز نشده است.