به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته به دلیل قطع شدن قسمتی از فیبر نوری شهرداری، ارتباطات مرکز سرویس دهنده اینترنتی که از بستر زیر ساخت فیزیکی فیبر نوری شهرداری استفاده می‌کند دچار اختلال شد که از دسترس خارج شدن برخی سایت‌های داخلی را در پی داشت.

در همین ارتباط روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران اطلاعیه‌ای را صادر کرد.

«سرقت و تخریب بخشی از مسیر فیبر نوری شهرداری در مسیر برج میلاد باعث قطعی ارتباط مرکز سرویس دهنده اینترنتی تا مرکز LCT شد و در نتیجه خدمات و سایت‌هایی که در دیتاسنتر این شرکت میزبانی می‌شدند، از دسترس خارج شدند.

در این رابطه چند نکته قابل ذکر است: ایجاد مسیرهای پشتیبان برای ارتباطات مهم و حیاتی از موضوعاتی است که هر اپراتور و سرویس دهنده مرکز داده باید برای آن اقدام کنند.

با توجه به اینکه خدمات شهرداری در چارچوب واگذاری ظرفیت‌های مازاد و فقط در سطح زیرساخت‌های فیزیکی است و متقاضیان این ظرفیت‌های مازاد کاملاً از این موضوع مطلع‌اند، لذا پیش‌بینی مسیرهای جایگزین از طریق سایر اپراتورها بر عهده خود شرکت‌هاست. در این مورد شهرداری تهران صرفاً درخواست یک لینک ارتباطی بین مراکز فوق را دریافت نموده و آن را برقرار کرد. و این در حالی است که هیچ گاه درخواست دیگری مبنی بر مسیر پشتیبان از جانب شرکت خدمات دهنده ارسال نشده بود.

با توجه به تخریب فیزیکی مسیر مذکور و زمانبر بودن ترمیم آن به دلیل محدودیت‌های فنی و نیز ترافیکی در سطح معابر و شریان‌های اصلی، ترمیم فیبر اصلی همچنان در جریان است. لیکن سازمان فاوای شهرداری تهران با تمام توان و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رفع مشکل این شرکت اقدام کرده و از سایر مسیرهای موجود، جهت برقراری ارتباط جایگزین در اسرع وقت اقدام کرده و دسترسی به سایت‌ها همان شب برقرار شد.