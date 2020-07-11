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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۲۹

معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

آمار فوتی های ناشی از کرونا در خراسان جنوبی به ۷۲ نفر رسید

آمار فوتی های ناشی از کرونا در خراسان جنوبی به ۷۲ نفر رسید

بیرجند- معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از فوت دو بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: آمار فوتی های ناشی از این ویروس در استان به ۷۲ رسیده است.

کامبیز مهدی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۹۶ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند.

وی با بیان اینکه تست کرونای ۹۵ بیمار مثبت اعلام شده و حال هفت نفر هم نامساعد است، گفت: همچنین ۱۶ نفر در بخش آی سی یو بیمارستان ها بستری هستند.

مهدی زاده از فوت دو بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: آمار فوتی های ناشی از این ویروس در استان به ۷۲ رسیده است.

وی خواستار رعایت موارد بهداشتی از سوی مردم شد و افزود: خانه امن ترین مکان برای ایمن ماندن از این ویروس بوده که باید مورد توجه شهروندان قرار گیرد.

کد مطلب 4971286

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