آمار فوتی های ناشی از کرونا در خراسان جنوبی به ۷۲ نفر رسید

کامبیز مهدی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۹۶ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند.
وی با بیان اینکه تست کرونای ۹۵ بیمار مثبت اعلام شده و حال هفت نفر هم نامساعد است، گفت: همچنین ۱۶ نفر در بخش آی سی یو بیمارستان ها بستری هستند.
مهدی زاده از فوت دو بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: آمار فوتی های ناشی از این ویروس در استان به ۷۲ رسیده است.
وی خواستار رعایت موارد بهداشتی از سوی مردم شد و افزود: خانه امن ترین مکان برای ایمن ماندن از این ویروس بوده که باید مورد توجه شهروندان قرار گیرد.
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