صالحی امیری: مدال کمیل قاسمی در هیات رئیسه IOC بررسی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری که هفته گذشته در خصوص گلایه های کمیل قاسمی از عدم پیگیری موثر مسئولان ورزش دیداری با او داشت، در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: در این مورد دو سه نکته کلیدی وجود دارد. اساسا تغییر رنگ مدال یک کار زمان بر و فنی است. یعنی اینکه باید وقتی که ستاد جهانی دوپینگ به فدراسیون جهانی یک رشته اعلام می کند که ورزشکار خاصی دچار دوپینگ شده، فدراسیون جهانی به کشور مورد نظر که رنکینگ بعدی را دارد اعلام می کند که نفر اول یا دوم تست شان مثبت شده و این مدال به شما تعلق می گیرد. این کار فرآیندی دارد و معمولا کشوری که ورزشکار خاطی را دارد، بلافاصله بعد از اعلام جهانی، تقاضای تست B می کنند و این کار در اعتراض به تست اول صورت می گیرد و همه کشورها معمولا این کار را انجام می دهند.

وی ادامه داد: قبلا این مسیر را در مورد محمدپور و نصیرشلال طی کردیم. مجددا ستاد جهانی دوپینگ جواب می دهد و چنانچه تست B هم مثبت باشد، معنی اش این است که تغییر رنکینگ اتفاق می افتد ولی فرآیند نسبتا طولانی است. فدراسیون جهانی آن رشته باید رنگ مدال و جایگاه جدید را تصویب کند و بعد کار به IOC می رود و هیئت اجرایی باید آن را تصویب کند. ۱۱۵ نفر، اعضای هیئت اجرایی را تشکیل می دهند و رنگ مدال ورزشکاران آنجا تصویب می شود. ما از آذر سال گذشته این مکاتبات را انجام دادیم و تمام مستندات آن را به کمیل عزیز دادم.

رئیس کمیته ملی المپیک تاکید کرد: حتما موظفیم از حقوق ورزش ایران و حقوق ورزشکارمان دفاع کنیم. از ۱۳ آذر ماه در این خصوص با IOC مکاتبه کردیم و آنها جواب دادند که باید موضوع در هیئت اجرایی بررسی شود. نظر کمیل قاسمی این بود که از اتحادیه جهانی هم موضوع دنبال شود که همان روز که او در کمیته ملی المپیک حضور داشت با لالوویچ مکاتبه کردم. لالوویچ با ما همکاری خوبی دارد که خواهش کردم مسئله مدال کمیل که از ورزشکاران بااخلاق ما هستند را در اولویت کار قرار دهند. مطمئن باشید ما این مسیر را دنبال می کنیم تا به نتیجه برسیم. ما موظفیم از حقوق ملت دفاع کنیم. دو سه مورد دیگر هم داشتیم که همه به نتیجه رسید و در ادامه نیز پاداش پای سکو هم بدون ابهام پرداخت شد. ما از اتحادیه جهانی خواستیم که ما را از نتیجه پیگیری مطلع کنند و منتظر دریافت نظر آنها در مورد مدال طلای المپیک کمیل قاسمی در اسرع وقت هستیم.