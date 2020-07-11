به گزارش خبرگزاری مهر، محمود سرمستی با بیان اینکه سالهای قبل هم با افت آب‌های زیر زمینی مواجه بودیم، گفت: هم اکنون از ۷ دشت استان زنجان ۵ دشت در وضع بحرانی قردارند.

وی با بیان اینکه آب‌های زیر زمینی در دشت‌های استان زنجان کاهش یافته است، افزود: امسال درصدد هستیم در پنج دشت سجاس، ابهر، قیدار، زرین آباد وزنجان تاحدودی این افت آب جبران شود.

سرمستی با اشاره به اینکه بارشهای خوب به معنی سیرابی دشت‌های آب نیست، گفت: از مجموع بارندگی‌ها که در سطح دشت‌ها اتفاق می‌افتد ۷۰ درصد آن روان آب و ۳۰ درصد نفوذ وتبخیر می‌شود.

مدیر دفتر حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه‌ای زنجان افزود: از این میزان هم تنها ۱۲ درصد از این ۳۰ درصد به سطح آب‌های زیرزمینی بازمی گردد.

سرمستی با بیان اینکه برای کنترل وجلوگیری از هدر رفت آب باید در کنترل روان آب‌ها به حالت تعادل برسیم، گفت: نصب کنتور هوشمند را در چاه‌های مجاز در این خصوص در اولویت قراردارد.

وی با بیان اینکه از سال ۹۷ تاکنون ۶ میلیون متر مکعب صرفه جویی در آب‌های زیر زمینی انجام شده است، افزود: حجم متوسط بارش استان ۳۱۱ میلی متر درسال است.