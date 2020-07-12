استفاده حداکثر از ۵۰ درصد ظرفیت خوابگاه ها در سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در نشست مجازی که با حضور منصور غلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، معاونان وزارتخانه و روسای دانشگاه های سراسر کشور به صورت وبینار در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم و با موضوع بررسی وضعیت آموزش عالی در سال پیش رو برگزار شد، مجتبی صدیقی با اشاره به تجربیات و چالش‌های نیمسال تحصیلی گذشته اظهار داشت: از جمله دستاورهای نیم سال تحصیلی گذشته می توان به ایجاد پتانسیل ذی قیمت زیرساخت آموزش مجازی اشاره کرد.

وی افزود: ارزیابی ها و آزمون‌ها، عدم ارائه واحدهای عملی، حذف ترم توسط تعدادی از دانشجویان به ویژه در تحصیلات تکمیلی، مشکلات خوابگاه های غیردولتی و خودگردان، بازگشت دانشجویان خارجی به کشورهایشان و کاهش منابع مالی و درآمدها به ویژه در موسسات غیردولتی از جمله مشکلات و چالش ها بودند که در ترم گذشته با آنها مواجه بودیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه در شرایط فعلی به تحرک بیشتر دانشگاه‌ها نیازمندیم، افزود: درازمدت بودن حضور ویروس کرونا، ضرورت برنامه ریزی طولانی را ایجاب می کند تا از احتمال افت دستاوردهای علمی و پژوهشی جلوگیری کنیم لذا استفاده از ایام تابستان برای برنامه ریزی در سناریوهای مختلف با توجه به روند شیوع ویروس و محدودیت‌های حضور فیزیکی و رعایت موارد بهداشتی و ظرفیت خوابگاهی ضروری است.

معاون وزیر علوم درباره امکان های پیش روی آموزش عالی گفت: آنالیز دقیق ظرفیت‌های قابل استفاده خوابگاهها در هر دانشگاه با توجه به معماری هر خوابگاه و فضاهای مشترک آن متناسب با دستورالعملهای بهداشتی باید انجام شود. استفاده چرخشی و غیر ثابت از ظرفیت خوابگاه، و حل مشکلات اتاق‌های خالی نشده با همکاری دانشجویان برای نیمسال تحصیلی آینده لازم است.

صدیقی در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه های پیشنهادی در مقاطع مختلف گفت: در مقطع کارشناسی و در بخش دروس تئوری برای دانشجویان موجود، پیشنهاد ما برگزاری غیر حضوری کلاس ها است. برای دروس عملی و آزمایشگاهی نیز می توان از تقسیم ترم به بازه‌های چند هفته‌ای و ارائه متمرکز واحدهای عملی برای چند دسته از دانشجویان و میهمانی برای این واحدها در دانشگاه‌های محل سکونت دانشجو را برنامه ریزی کرد و استفاده از سیستم مجازی برای ارائه بخشی از واحدهای عملی متناسب با تجربیات جهانی می تواند مد نظر قرار گیرد. در مقطع تحصیلات تکمیلی نیز ترکیب آموزش های حضوری و غیر حضوری مورد نظر خواهد بود.

وی در خصوص دانشجویان خارجی نیز اظهار داشت: دانشجویان خارجی به ۲ دسته جدید الورود و شاغل به تحصیل تقسیم می شوند. در زمینه دانشجویان جدید الورود، برخی از آنها نیازی به گذراندن دوره آموزش زبان فارسی ندارند، برای آن دسته که به این اموزش نیاز دارند نیز باید با رعایت کلیه مراحل مرسوم، در مراکز منتخب آموزش زبان فارسی، نسبت به آموزش به غیر فارسی زبانان به وسیله آموزش مجازی اقدام شود.

صدیقی گفت: همچنین پیشنهاد ما پیش بینی تعداد واحدهای محدود مجازی برای دانشجویان جدیدالورود با توجه به تاخیر در معرفی و تلاش برای حضور آنها حتی برای مدتی کوتاه جهت آشنایی با دانشگاه است. در خصوص تغذیه دانشجویی هم مواردی همچون ارائه سرویس به خوابگاه ها در ظروف دربسته و استفاده از رستوران های مکمل و سایر رستورانها با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی پیشنهاد می شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: حدود ۲۰۰ هزار ظرفیت خوابگاهی به جز خوابگاه های خودگردان را دارا هستیم، حداکثر ۵۰ درصد از این تعدادیعنی ۱۰۰ هزار نفر در بهترین شرایط، در این دوره قابل استفاده است که می تواند به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسی اختصاص یابد.