۲۰۶ مورد بنای غیرمجاز در استان بوشهر قلع‌ و قمع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور شناسایی افراد متخلف و سودجو سامانه سجام در قوه قضائیه راهاندازی شده است که گزارشهای مردمی را دریافت میکند.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی و قلع و قمع بنا و مستحدثات بیان کرد: در سال گذشته هزار و ۴۲۴ هکتار از اراضی ملی به نفع دولت رفع تصرف شد.
رئیس کل دادگستری بوشهر با تقدیر از تلاشهای جهادی شورای حفظ حقوق بیتالمال خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۸۴ مورد و در سه ماهه امسال ۲۲ مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات با حکم قاطع قضائی انجام شده است.
پرهیز از ارائه خدمات
وی از صدور حکم قطعی برای ۱۰۲ مورد دیگر و انجام اجرای آنها خبر داد و افزود: سال گذشته ۳۵۲ مورد و در سه ماهه امسال نیز ۱۲ مورد قلع و قمع بنای غیرمجاز انجام شده است.
جمادی با اشاره به لزوم خودداری از ارائه خدمات به ساختوسازهای غیرمجاز و تغییر کاربریهای غیرمجاز تصریح کرد: باید از هرگونه ارائه خدمات رفاهی نظیر آب، برق و گاز جلوگیری کنند.
رئیس کل دادگستری بوشهر با اشاره به اهمیت آگاهسازی افکار عمومی برای پیشگیری از تغییرات کاربری غیرقانونی تصریح کرد: رسانهها باید افکار عمومی مردم را نسبت به این مسائل آگاه کنند.
قطع ۲۰۰۰ انشعاب آب غیرمجاز
وی با اشاره به قطع بیش از دو هزار انشعاب آب غیرمجاز در استان با دستور قضائی و تلاش دستگاههای متولی ادامه داد: دادستانهای شهرستانها به عنوان مدعی العموم در راستای مقابله با جرایم مرتبط با آب آماده برخورد با متخلفان در این حوزه هستند.
جمادی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیری افزود: دستورالعمل تسهیل در اجرای بهینه امور پیشگیری از تغییرات غیر قانونی اراضی زراعی و باغها تدوین و به تمام دستگاهها و نهادهای مرتبط ابلاغ شد.
وی از کاهش اطاله دادرسی در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها خبر داد و افزود: به این پروندهها خارج از نوبت رسیدگی میشود تا به بیتالمال دستدرازی نشود.
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