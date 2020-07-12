به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس طی اخطار قانون اساسی، اظهار داشت: اخطار بنده مربوط به نحوه بررسی موافقت نامه های بین المللی در مجلس است چرا که صرفا ماده واحده آن قرائت می شود و ما در جریان جزییات آن قرار نمی گیریم.

وی بیان کرد: لایحه موافقت نامه بین دولت ایران و هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ۳۱ ماده و یک پروتکل الحاقی دارد و ما باید در جریان جزییات آن قرار بگیریم.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بسیاری از اوقات، نمایندگان از مفاد موافقت نامه های بین المللی خبر ندارند که باید در این مجلس این رویه اصلاح شود چرا که این رویه خسارت زا است.

سلیمی تاکید کرد: این رویه غلط از مجالس قبل هم وجود داشته که باید جلوی آن گرفته شود و باید بیشتر روی مفاد موافقت نامه ها وقت گذاشته شود.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به این اخطار، گفت: کلیات و جزییات لایحه مذکور به تصویب رسیده و در این جلسه ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی بیان کرد: موافقت نامه های بین المللی و کنوانسیون ها از یک بحث جمعی به دست می آیند و باید به صورت کلی بگوییم که آیا آن را می پذیریم یا خیر چرا که کشور طرف مقابل هم برای خودش حقوقی قائل است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون های تخصصی به صورت جزیی به مفاد موافقت نامه های بین المللی ورود می کنند و طبیعتا در صحن علنی مجلس کلیات موضوع بررسی می شود.