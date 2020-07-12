  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۵۸

آمازون درخواست پاک کردن برنامه تیک تاک را پس گرفت

آمازون درخواست پاک کردن برنامه تیک تاک را پس گرفت

آمازون که با صدور فرمان پاک کردن اپلیکیشن چینی تیک تاک خطاب به کارمندانش جنجال به پا کرده بود، ارسال ایمیلی این موضوع را حاصل یک اشتباه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال‌استریت ژورنال، آمازون روز جمعه عصر اعلام کرد تمامی کارکنان این شرکت باید به علت نگرانی‌های امنیتی اپلیکیشن چینی تیک تاک را از گوشی‌های خود پاک کنند و تنها می‌توانند بر روی لپ تاپ و مرورگر از اپلیکیشن یادشده استفاده کنند.

اما تنها به فاصله چند ساعت ایمیل دیگری از سوی آمازون برای کارکنان این شرکت ارسال شد و ارسال ایمیل نخست حاصل یک اشتباه دانسته شد. هنوز مشخص نیست علت موضع گیری اولیه و تغییر موضع ناگهانی آمازون چه بوده است.

در سال‌های اخیر دولت آمریکا به بهانه نگرانی‌های امنیتی فعالیت بسیاری از شرکت‌های چینی در خاک ایالات متحده را ممنوع کرده است. درگیری مرزی چین و هند هم موجب فیلترشدن تیک تاک و بسیاری از برنامه‌های دیگر چینی در هند شده است.

آمازون در ایمیل اولیه خود تا ده جولای به کارمندانش فرصت داده بود تا تیک تاک را از روی گوشی‌های خود پاک کنند. اما سخنگوی آمازون در ایمیل دوم خود تصریح کرده بود ایمیل اولیه به اشتباه ارسال شده بود و تغییری در سیاست‌های آمازون در ارتباط با تیک تاک ایجاد نشده است.

کد مطلب 4971731

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها