آمازون درخواست پاک کردن برنامه تیک تاک را پس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال‌استریت ژورنال، آمازون روز جمعه عصر اعلام کرد تمامی کارکنان این شرکت باید به علت نگرانی‌های امنیتی اپلیکیشن چینی تیک تاک را از گوشی‌های خود پاک کنند و تنها می‌توانند بر روی لپ تاپ و مرورگر از اپلیکیشن یادشده استفاده کنند.

اما تنها به فاصله چند ساعت ایمیل دیگری از سوی آمازون برای کارکنان این شرکت ارسال شد و ارسال ایمیل نخست حاصل یک اشتباه دانسته شد. هنوز مشخص نیست علت موضع گیری اولیه و تغییر موضع ناگهانی آمازون چه بوده است.

در سال‌های اخیر دولت آمریکا به بهانه نگرانی‌های امنیتی فعالیت بسیاری از شرکت‌های چینی در خاک ایالات متحده را ممنوع کرده است. درگیری مرزی چین و هند هم موجب فیلترشدن تیک تاک و بسیاری از برنامه‌های دیگر چینی در هند شده است.

آمازون در ایمیل اولیه خود تا ده جولای به کارمندانش فرصت داده بود تا تیک تاک را از روی گوشی‌های خود پاک کنند. اما سخنگوی آمازون در ایمیل دوم خود تصریح کرده بود ایمیل اولیه به اشتباه ارسال شده بود و تغییری در سیاست‌های آمازون در ارتباط با تیک تاک ایجاد نشده است.