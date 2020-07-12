به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چایناتک نیوز، نسخه اولیه سیستم عامل هارمونی در زمان برگزاری کنفرانس توسعه دهندگان هواوی در آگوست سال ۲۰۱۹ عرضه شده بود و این شرکت از آن در گوشی‌های هوشمند خود بهره گرفت.

در همان زمان اعلام شد هارمونی ۲ در سال ۲۰۲۰ به بازار می‌آید، اما زمان دقیقی برای این کار اعلام نشد. در عین حال هواوی تاکید کرد هارمونی ۲ بر روی رایانه‌های ساخت چین، ساعت‌های هوشمند تولیدی این شرکت، مچ بندهای هوشمند، خودروها و گوشی‌های هوشمند قابل نصب خواهد بود.

هواوی هارمونی ۳ را در سال ۲۰۲۱ عرضه می‌کند و این نسخه با بلندگوهای هوشمند و هدفون‌ها نیز سازگاری خواهد داشت. نسخه بعدی هارمونی از محصولات دیگری مانند هدست های واقعیت مجازی نیز پشتیبانی می‌کند.

هواوی تولید سیستم عامل مستقل را پس از کارشکنی‌های دولت آمریکا در جهت همکاری این شرکت با مؤسسات فناوری ایالات متحده مانند گوگل آغاز کرد. این سخت گیری ها موجب شد نصب سیستم عامل اندروید بر روی تولیدات هواوی ناممکن شود.