انیمیشن «نهنگ سفید» آماده نمایش شد/ بیان تاثیرات جنگ بر یک نسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، انیمیشن کوتاه «نهنگ سفید» از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی امیر مهران آماده نمایش شد.
در خلاصه داستان انیمیشن «نهنگ سفید» آمده است: «پیرمردی که سالها پیش دوستان خود را در یک عملیات از دست داده است، پس از سی سال در جستجوی بقایای آنهاست ...»
امیر مهران درباره این انیمیشن ۱۰ دقیقهای توضیح داد: این اثر با روایت آرام خود سعی در بیان تاثیرات جنگ بر نسلی دارد که بسیار آسیب دیدهاند.
عوامل ساخت انیمیشن «نهنگ سفید» که بدون دیالوگ است، عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیهکننده: امیر مهران، طراحی شخصیت: ابوالفضل برومندی، طراحی فضا و پسزمینه: نعیم آزاد، متحرکسازی: جلال نعیمی، استوریبُورد: عمار قنبرزاده، موسیقی: پژمان خلیلی، صداگذار: آرش قاسمی، محمد قاسمی، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
امیر مهران تحصیلکرده رشته کارشناسی ارشد انیمیشن از دانشگاه سوره است و ساخت چندین انیمیشن تجربی از جمله «موجهای گمشده»، «شهر خاموش»، «روزنه» و «مرد پروانهای» را در کارنامه فیلمسازی خود دارد.
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