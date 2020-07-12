گران شدن قیمت پایه آیفون ۱۲ نسبت به نسخه های پیشین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، پیش بینی می شود اپل سری آیفون ۱۲ را چندماه دیگر رونمایی کند. این درحالی است که به گفته تحلیلگران بازار فناوری آیفون های جدید بدون شارژر و ایرپاد برای مشتریان بارگیری می شوند.

اکنون نیز گزارشی جدید حاکی از آن است که قیمت پایه آیفون جدید، ۵۰ دلار بیشتر از نسل های قبلی است. «جف پو» یکی از تحلیلگران این حوزه طی گزارشی در وب سایت «مک رومرز» اشاره می کند مدل پایه آیفون ۱۲ با قیمت ۷۴۹ دلار عرضه می شود. این درحالی است که سال گذشته آیفون ۱۱ با قیمت ۶۹۹ دلار عرضه شده بود.

تخمین زده می شود مدل پایه آیفون ۱۲، نمایشگر ۵.۴ اینچی او ال ای دی، تراشه A14، فناوری ۵G و تنظیمات ۲ دوربین پشتی خواهد داشت.

پو معتقد است از آنجا که آیفون ۱۲ با فناوری ۵G عرضه می شود، چنین افزایش قیمتی برای مشتریان اهمیت زیادی ندارد و در نتیجه به تقاضا برای این دستگاه خسارتی وارد نمی شود. اما نبود شارژر و ایرپاد احتمالا جنجالی میان مشتریان اپل به وجود بیاورد.

البته باید در نظر داشت حتی با وجود ۵۰ دلار افزایش بها، قیمت پایه آیفون ۱۲ از گلکسی S۲۰ کمتر خواهد بود. قیمت پایه موبایل سامسونگ در آمریکا ۹۹۹ دلار است.