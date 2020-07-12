  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۷

کمک ۲.۵ میلیاردی فدراسیون جهانی تنیس روی میز به ایران

کمک ۲.۵ میلیاردی فدراسیون جهانی تنیس روی میز به ایران

فدراسیون جهانی تنیس روی میز برای حمایت از ورزشکاران استان‌هایی که طی سال‌های گذشته و به خاطر بلایای طبیعی خسارت دیدند، کمک ۲.۵ میلیاردی به ایران داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز ، در پی وقوع بلایای طبیعی سال های گذشته در استان های گلستان، لرستان، فارس، خوزستان و کرمانشاه، فدراسیون تنیس روی میز با مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون و پیگیری های فائزه تبریزی فر مدیر امور بین الملل، محمدحسین عبدالله پور مدیر روابط عمومی فدراسیون و ارائه گزارش های مبسوطی به فدراسیون جهانی ارائه کرد.

در همین راستا مکالماتی هم بصورت آنلاین با بخش Foundation فدراسیون جهانی تنیس روی میز انجام شد. نتیجه همه این رایزنی ها کمک فدراسیون جهانی به استان های آسیب زده ایران بود. بر این اساس محموله ای به ارزش ریالی حدود دو و نیم میلیارد ریال تجهیزات تنیس روی میز به پنج استان آسیب دیده تعلق گرفت که بایستی بین ورزشکاران این استان ها تقسیم شود.

این محموله توسط آقای نجاتی از قهرمانان اسبق تنیس روی میز کشورمان در آلمان از فدراسیون جهانی تحویل گرفته شده است که قرار است در اولین فرصت به ایران ارسال شود.

کد مطلب 4971896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها