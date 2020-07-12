کمک ۲.۵ میلیاردی فدراسیون جهانی تنیس روی میز به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز ، در پی وقوع بلایای طبیعی سال های گذشته در استان های گلستان، لرستان، فارس، خوزستان و کرمانشاه، فدراسیون تنیس روی میز با مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون و پیگیری های فائزه تبریزی فر مدیر امور بین الملل، محمدحسین عبدالله پور مدیر روابط عمومی فدراسیون و ارائه گزارش های مبسوطی به فدراسیون جهانی ارائه کرد.

در همین راستا مکالماتی هم بصورت آنلاین با بخش Foundation فدراسیون جهانی تنیس روی میز انجام شد. نتیجه همه این رایزنی ها کمک فدراسیون جهانی به استان های آسیب زده ایران بود. بر این اساس محموله ای به ارزش ریالی حدود دو و نیم میلیارد ریال تجهیزات تنیس روی میز به پنج استان آسیب دیده تعلق گرفت که بایستی بین ورزشکاران این استان ها تقسیم شود.

این محموله توسط آقای نجاتی از قهرمانان اسبق تنیس روی میز کشورمان در آلمان از فدراسیون جهانی تحویل گرفته شده است که قرار است در اولین فرصت به ایران ارسال شود.