۲۸۰ بیمارستان سیار سپاه به بیش از ۴میلیون نفر خدمات رایگان ارائه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد اخوان مهدوی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه آیین افتتاح بیمارستان تخصصی سیار دهسد خنداب با حضور مادر شهید پاکپور، با اشاره به تداوم راهبرد خدمت به مردم که از دوران حیات شهید پاکپور تدوین شده بود، اظهار کرد: سپاه با بهره‌گیری از تجهیزات مدرن و تیم‌های متخصص، مسیر ارائه خدمات پزشکی در دشوارترین جغرافیای کشور را هموار کرده است.

وی افزود: در مسیر تحقق این هدف، بیش از ۳۸ هزار عمل جراحی توسط تیم‌های تخصصی و فوق‌تخصصی انجام شده است که این تیم‌ها در سطح کشور صاحب نام و اعتبار هستند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: این خدمات بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای به مردم مناطق کم‌برخوردار ارائه شده است.

وی با اشاره به افتتاح بیمارستان سیار جدید در زادگاه سپهبد شهید محمد پاکپور، تأکید کرد: این بیمارستان که تحت مدیریت بیمارستان شهید صدوقی اصفهان فعالیت می‌کند، با هدف پاسداشت یاد این شهید بزرگوار و ارائه خدمات تخصصی به روستاهای اطراف مستقر شده است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش رزمندگان جهادی در توسعه زیرساخت‌های خدمتی، گفت: ۲۸۰ بیمارستان سیار این نیرو از سال ۱۳۸۸ تاکنون در مناطق مختلف کشور مستقر شده و به بیش از چهار میلیون نفر خدمات درمانی رایگان ارائه کرده‌اند.

اخوان مهدوی با تشریح توانمندی‌های عملیاتی نیروی زمینی در بخش بهداشت و درمان، گفت: سپاه در حال حاضر ۱۷ سامانه بیمارستان سیار در اختیار دارد که از نظر تجهیزات، فضا و مهارت کارکنان در سطح جهانی قابل رقابت است.

وی تصریح کرد: این سامانه‌ها با قابلیت استقرار سریع، در کمتر از هشت ساعت پس از رسیدن به مختصات مورد نظر، آماده پذیرش بیماران و ارائه خدمات می‌شوند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه با اشاره به پراکندگی جغرافیایی این خدمات، افزود: بیمارستان‌های سیار سپاه در نقاط مختلف از شمال‌غرب و غرب تا جنوب‌شرق و استان‌های کرمان، هرمزگان، بوشهر و خراسان مستقر شده‌اند تا بر اساس نیازهای شناسایی‌شده در هر منطقه و با هماهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات خود را ارائه دهند.

وی با اشاره به ضرورت انتقال تجربیات جهادی به نسل جوان، تأکید کرد: نمایشگاه‌های برگزار شده در نیروی زمینی، فرآیند تلاش‌های علمی و عملی این نیرو در حوزه سلامت را برای انتقال به نسل‌های آینده ترسیم می‌کند.