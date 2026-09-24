به گزارش خبرگزاری مهر، مصلح امیری اظهار کرد: کاریابی‌ها به‌عنوان حلقه واسط میان کارجویان و کارفرمایان، در ثبت‌نام متقاضیان، مشاوره شغلی، شناسایی فرصت‌های شغلی و معرفی نیروی مناسب به کارفرمایان نقش دارند.

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون سیستان و بلوچستان افزود: عملکرد کاریابی‌ها باید در سامانه جست‌وجوی شغل ثبت شود تا میزان فعالیت و اثربخشی این مراکز در فرآیند معرفی کارجویان به فرصت‌های شغلی به‌صورت مستمر رصد و ارزیابی شود.

امیری گفت: تعهد کاریابی‌های استان برای معرفی نیروی کار به کارفرمایان در سال ۱۴۰۵، سه هزار نفر تعیین شده که این سهم میان هفت کاریابی فعال استان متناسب با ظرفیت آنها توزیع شده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز تعهد کاریابی‌های استان سه هزار و ۶۰۰ نفر بود که در مجموع یک‌هزار و ۳۳۰ معرفی‌نامه از سوی کاریابی‌ها صادر شد.

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به دستورالعمل نظارت بر دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌ها بیان کرد: در صورت نبود عملکرد، تذکر کتبی صادر و مهلت مشخصی برای بازگشت کاریابی به فعالیت و ارائه عملکرد تعیین می‌شود.

امیری با اشاره به ظرفیت کاریابی‌ها در سیاست‌های فعال بازار کار افزود: طرح‌هایی مانند یارانه دستمزد، کارورزی فارغ‌التحصیلان و مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی از جمله حوزه‌هایی است که کاریابی‌ها می‌توانند در هدایت کارجویان و کارفرمایان به آنها نقش‌آفرینی کنند.

وی خاطرنشان کرد: ثبت اطلاعات متقاضیان اشتغال، همکاری در سامانه رصد اشتغال، ارائه برخی خدمات مرتبط با روابط کار و امور متقاضیان بیمه بیکاری نیز از دیگر ظرفیت‌های کاریابی‌هاست که می‌تواند دامنه خدمات این مراکز را در بازار کار استان گسترش دهد.