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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

پویش‌ مردمی تامین لوازم تحصیلی دانش‌ آموزان آذربایجان غربی تداوم یابد

پویش‌ مردمی تامین لوازم تحصیلی دانش‌ آموزان آذربایجان غربی تداوم یابد

ارومیه - استاندار آذربایجان‌غربی بر تداوم پویش‌های مردمی برای تامین لوازم و ملزومات تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از پویش «ارمغان مهر» جمعیت هلال‌احمر استان با اشاره به اقدامات نهادهای حمایتی و خیریه‌ها همزمان با آغاز سال تحصیلی، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، تهیه بسته‌های تحصیلی شامل لوازم‌التحریر، کیف و سایر اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان کم‌برخوردار با مشارکت دستگاه‌ها و خیرین در دستورکار قرار گرفته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۹ هزار بسته تحصیلی از سوی جمعیت هلال‌احمر آماده شده و همزمان، جشن عاطفه‌ها نیز از سوی کمیته امداد در حال برگزاری است.

استاندار آذربایجان‌غربی با قدردانی از مشارکت دستگاه‌های مختلف، آموزش و پرورش، بانک‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی، افزود: تلاش می‌شود تمامی اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان تأمین شود و از خیریه‌ها و نیکوکاران استان دعوت می‌کنیم به این نهضت خیر بپیوندند.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای مختلف دانش‌آموزان، اضافه کرد: در کنار لوازم‌ التحریر، اقلامی مانند لباس و کفش نیز باید برای دانش‌آموزان نیازمند تهیه شود و این موضوع با مشارکت خیرین در محله‌های مختلف دنبال شود.

وی تقویت مدیریت محله‌محور و استفاده از ظرفیت مردم و خیرین را مورد تأکید قرار داده و افزود: هدف این است که هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل بازنماند و خانواده‌ها در مسیر تحصیل فرزندان خود با فشار و مشکل مواجه نباشند.

بیش از ۹ هزار بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان کم‌برخوردار اهدا شد

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۹ هزار و ۶ بسته نوشت‌افزار و لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار و محروم آذربایجان‌غربی توزیع شد.

این بسته‌های حمایتی با دستور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و تأمین بخشی از ملزومات تحصیلی آنان در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

ارزش هر بسته حدود یک میلیون تومان اعلام شده و ارزش مجموع این بسته‌های حمایتی به بیش از ۹ میلیارد تومان می‌رسد؛ این بسته‌ها شامل اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی بوده و با هدف کاهش بخشی از هزینه‌های تحصیل و دغدغه خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع می‌شود.

اجرای این طرح در ادامه برنامه‌های اجتماعی و بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی انجام شده که در کنار مأموریت‌های امدادی، بر حمایت از اقشار کم‌برخوردار و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، داوطلبان و مشارکت‌های مردمی تأکید دارد.

کد مطلب 6957258

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