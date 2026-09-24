بخشدار ارم: تکریم ایثارگران پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری به همراه جمعی از مسئولان و مدیران محلی، در ادامه دیدارهای خود با خانواده‌های شهدا و ایثارگران، با ایثارگر محمد نیکنام و خانواده محترم ایشان در روستای رودفاریاب دیدار و تجلیل کرد.

بخشدار ارم صبح پنجشنبه در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای منطقه ارم، اظهار کرد: ایثارگران یادگاران دوران دفاع مقدس و سرمایه‌های معنوی انقلاب و نظام هستند و تکریم آنان وظیفه‌ای همگانی و همیشگی است.



سید حسین جعفری افزود: خانواده‌های ایثارگران در سال‌های دفاع مقدس و پس از آن، با صبر و استقامت خود نقش بی‌بدیلی در حفظ ارزش‌های انقلاب ایفا کرده‌اند و باید همواره مورد توجه مسئولان قرار گیرند.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های جدید، تصریح کرد: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی است تا رشادت‌ها و جانفشانی‌های شهدا و ایثارگران را بازخوانی کنیم و این فرهنگ غنی را به جوانان و نوجوانان منتقل کنیم.

بخشدار ارم همچنین با اشاره به دیدار با خانواده سردار شهید سید اکبر موسوی رودفاریاب، گفت: دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران باعث دلگرمی آنان و تقویت پیوند میان مردم و مسئولان می‌شود و این روند در طول سال ادامه خواهد داشت.

در این دیدار که دهیار و رئیس شورای اسلامی روستای رودفاریاب، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج روستای رودفاریاب، مسئول حوزه مقاومت بسیج برادران و خواهران بخش ارم، نمایندگی آموزش و پرورش بخش ارم، مشاور امور بانوان بخشداری ارم، دستیار بخشدار و مسئول روابط عمومی حضور داشتند، از صبر، ایثار و فداکاری این ایثارگر و خانواده‌اش قدردانی شد.

در پایان این دیدار، به رسم یادبود و تکریم، لوح تقدیر و هدیه از سوی بخشداری ارم به ایثارگر محمد نیکنام و خانواده محترم ایشان اهدا شد.

