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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

بخشدار ارم: تکریم ایثارگران پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت است

بخشدار ارم: تکریم ایثارگران پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت است

بوشهر- بخشدار ارم گفت: ایثارگران یادگاران دوران دفاع مقدس و سرمایه‌های معنوی انقلاب و نظام هستند و تکریم آنان وظیفه‌ای همگانی و همیشگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری به همراه جمعی از مسئولان و مدیران محلی، در ادامه دیدارهای خود با خانواده‌های شهدا و ایثارگران، با ایثارگر محمد نیکنام و خانواده محترم ایشان در روستای رودفاریاب دیدار و تجلیل کرد.

بخشدار ارم صبح پنجشنبه در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای منطقه ارم، اظهار کرد: ایثارگران یادگاران دوران دفاع مقدس و سرمایه‌های معنوی انقلاب و نظام هستند و تکریم آنان وظیفه‌ای همگانی و همیشگی است.

سید حسین جعفری افزود: خانواده‌های ایثارگران در سال‌های دفاع مقدس و پس از آن، با صبر و استقامت خود نقش بی‌بدیلی در حفظ ارزش‌های انقلاب ایفا کرده‌اند و باید همواره مورد توجه مسئولان قرار گیرند.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های جدید، تصریح کرد: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی است تا رشادت‌ها و جانفشانی‌های شهدا و ایثارگران را بازخوانی کنیم و این فرهنگ غنی را به جوانان و نوجوانان منتقل کنیم.

بخشدار ارم همچنین با اشاره به دیدار با خانواده سردار شهید سید اکبر موسوی رودفاریاب، گفت: دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران باعث دلگرمی آنان و تقویت پیوند میان مردم و مسئولان می‌شود و این روند در طول سال ادامه خواهد داشت.

در این دیدار که دهیار و رئیس شورای اسلامی روستای رودفاریاب، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج روستای رودفاریاب، مسئول حوزه مقاومت بسیج برادران و خواهران بخش ارم، نمایندگی آموزش و پرورش بخش ارم، مشاور امور بانوان بخشداری ارم، دستیار بخشدار و مسئول روابط عمومی حضور داشتند، از صبر، ایثار و فداکاری این ایثارگر و خانواده‌اش قدردانی شد.

در پایان این دیدار، به رسم یادبود و تکریم، لوح تقدیر و هدیه از سوی بخشداری ارم به ایثارگر محمد نیکنام و خانواده محترم ایشان اهدا شد.

کد مطلب 6957210

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    نظرات

    • علی ابوترابی IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
      1 1
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      تکریم ایثارگران به دادن حق و حقوقاتشان است و محاسبه درصد درست و واقعی ایشان، نه، به بردن یک هدیه کوچک و با حتی بزرگ‌
    • دکتر مجید نادری ( معلم زبان انگلیسی جیرفت. کرمان) IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
      0 1
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      تکریم ایثارگران یعنی: نه فقط مهمانی رفتن بلکه یک نفر باشد که کارهای خانواده ایثارگران (شهدا و جانبازان) را انجام بدهد اینک خانواده های این عزیزان در سنی هستند که توانایی کار ندارند حداقل یک نفر مشخص شود که داروهای این عزیزان را تهیه نماید و همچنین سایر کارهای روزمره را . تاکید میکنم در این شرایط سنی این عزیزان ایجاب می‌کند فردی کارهایش را انجام بدهد.

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