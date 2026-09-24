غیبت قطعی یک بازیکن ایران مقابل ازبکستان و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد محبی که نامش در فهرست ۲۶ نفره تیم ملی برای دیدارهای تدارکاتی مقابل ازبکستان و روسیه قرار داشت، به دلیل مشکل اقامتی و صادر نشدن مجوز خروج از سوی کرواسی، تیم ملی را در فیفادی پیش‌رو همراهی نخواهد کرد.



محبی که به‌تازگی به تیم ریکا کرواسی پیوسته است، به همین دلیل در دو دیدار دوستانه ایران مقابل ازبکستان و روسیه غایب خواهد بود.