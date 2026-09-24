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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

غیبت قطعی یک بازیکن ایران مقابل ازبکستان و روسیه

غیبت قطعی یک بازیکن ایران مقابل ازبکستان و روسیه

با اعلام فدراسیون فوتبال ایران، محمد محبی وینگر تیم رییکا کرواسی در دیدار با ازبکستان و روسیه حضور نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد محبی که نامش در فهرست ۲۶ نفره تیم ملی برای دیدارهای تدارکاتی مقابل ازبکستان و روسیه قرار داشت، به دلیل مشکل اقامتی و صادر نشدن مجوز خروج از سوی کرواسی، تیم ملی را در فیفادی پیش‌رو همراهی نخواهد کرد.

محبی که به‌تازگی به تیم ریکا کرواسی پیوسته است، به همین دلیل در دو دیدار دوستانه ایران مقابل ازبکستان و روسیه غایب خواهد بود.

کد مطلب 6957252

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