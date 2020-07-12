به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سهراب سلیمی گفت: این نشست به منظور احصای مشکلات و با هدف رفع برخی از موانع پیش روی صادرکنندگان خدمات ترانزیت و فعالان حوزه حمل و نقل بینالمللی برگزار شد.
وی ضمن اشاره به اهمیت و نقش ترانزیت در تجارت بینالمللی و اقتصاد کشور، افزود: یکی از راههای افزایش صادرات غیرنفتی و کسب درآمدهای ارزی توسعه و تجاریسازی خدمات ترانزیت است که تحقق این امر در گرو حمایت و اصلاح قوانین دست و پاگیر خواهد بود.
سرپرست دفتر توسعه صادرات خدمات گفت: در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی و فعالان حوزه ترانزیت با طرح مسائلی از قبیل ممنوعیت ترانزیت فرآوردههای نفتی از ایران، مشکلات ناوگان فرسوده در حوزه حمل و نقل بینالمللی، عوارض عبور کالاهای ترانزیتی، خواستار اصلاح قوانین و تدوین راهکاری مناسب جهت توسعه ترانزیت از کشور شدند.
همچنین حاضرین در جلسه بر موضوعاتی نظیر همافزایی بین سازمانهای متولی در امر ترانزیت و مشارکت بخش خصوصی در نوسازی ناوگان حمل و نقل بینالمللی نیز تاکید کردند.
گفتنی است، این نشست با حضور مدیران ارشد سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، شرکت راهآهن، گمرک و نمایندگان انجمن شرکتهای حمل و نقل بینالمللی و فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران برگزار شد.
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