هشدار سازمان ملل درباره افزایش فقر در آمریکای لاتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرد که در نتیجه پیامدهای ناشی از بکارگیری پروتکل های بهداشتی و محدودیت های ناشی از آن که در نتیجه شیوع کرونا در کشورهای مختلف بکار گرفته شده اند، فقر در آمریکای لاتین به میزان ۷ درصد افزایش می یابد.

به گفته دبیر کل سازمان ملل، افزایش فقر زندگی ۴۵ میلیون نفر را در منطقه آمریکای لاتین درگیر خود خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این وضعیت بیش از همه سیاه پوستان و سایر اقلیت ها را درگیر خود می کند خواستار نوعی همگرایی برای جلوگیری از تشدید پیامدهای منفی ناشی از کرونا در آمریکای لاتین شد.