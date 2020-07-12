قزوین به شرایط قرمز نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رؤسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان قزوین در راستای پیشگیری از کرونا در واحدهای صنفی روز یکشنبه با حضور منوچهر حبیبی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، نامدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، افضلی رئیس سازمان صمت و جمعی از بازاریان و اصناف در اداره صمت قزوین برگزار شد.

پیمان نامدار در این نشست اظهار داشت: وضعیت بیماری کرونا در استان در حالت هشدار و نزدیک به قرمز قرار دارد و اگر پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشود مجبور به اعمال محدودیت‌های بیشتری در بازار خواهیم بود.

وی افزود: هرگز راضی نمی‌شویم در این شرایط واحد صنعتی و صنفی تعطیل شود اما از همه شهروند ان و بازاریان و کسبه درخواست جدی داریم حتماً فاصله گذاری اجتماعی، بهداشت و زدن ماسک را جدی بگیرند و به توصیه کارشناسان اهمیت دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین تصریح کرد: در این ایام به دلیل رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی تعداد ۵۴۴ واحد صنفی پلمب شد و در صنعت هم ۴۴ واحد دچار مشکل شدند.

نظارت بر صنوف جدی گرفته شود

نامدار اظهار داشت: اگر بخواهیم معیشت و اقتصاد مردم آسیب نبیند باید بر صنوف نظارت بیشتری شود و مراقبت کنیم تا فروشگاه‌های سطح شهر بدون ماسک محصولات خود را نفروشد.

وی بیان کرد: بازرسان اصناف و ناظران کمک کنند تا بر کارها دقت شده و اخطار لازم داده شود و در استان هم باید همه اصناف و اتحادیه‌ها مانند بازرس و ناظر باشند تا با گفتمان مشترک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی به کاهش بیماری کمک کنیم تا به سمت تعطیلی نرویم.

نامدار اظهار داشت: باید رؤسای اتحادیه‌ها در هر صنف مطالبه گر شوند و هر صنف یک رابط به مرکز بهداشت معرفی کند و مکاتبه از طریق سازمان صمت برای همکاری، بازرسی از مراکز صنفی و کنترل بهداشتی صورت گیرد.

وی بیان کرد: تأمین ماسک و مواد ضد عفونی با قیمت مناسب، گشت مشترک با نماینده اصناف، اطلاع رسانی توسط رسانه‌ها، رعایت پوشش مراکز توزیع خشکبار، جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک در بازار سنتی و مراکز خرید از نکاتی است که باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.