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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۹

نماینده ائتلاف سائرون:

پارلمان عراق هنوز از جزئیات مذاکرات بغداد- واشنگتن اطلاعی ندارد

پارلمان عراق هنوز از جزئیات مذاکرات بغداد- واشنگتن اطلاعی ندارد

یک نماینده ائتلاف سائرون اعلام کرد که پارلمان عراق همچنان از جزئیات مذاکرات بین بغداد و واشنگتن درباره حضور آمریکایی‌ها در عراق، بی‌اطلاع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المعلومه، «مضر خزعل» نماینده ائتلاف سائرون در پارلمان عراق اعلام کرد که پارلمان این کشور همچنان از جزئیات مذاکرات بغداد- واشنگتن درخصوص حضور آمریکایی ها در عراق اطلاعی ندارد.

وی با اعلام این خبر افزود: از دولت می خواهیم که درباره روند گفتگوها میان بغداد و واشنگتن و توافقات فیمابین توضیح دهد.

مرحله نخست مذاکرات میان بین بغداد و واشنگتن از ماه گذشته، به صورت ویدئو کنفرانس آغاز شد و دو طرف درباره نحوه ادامه روابط دوجانبه رایزنی کردند و قرار است در ماه جاری میلادی نیز این گفتگوهای مقدماتی ادامه یابد.

یکی از مهمترین خواسته‌های عراق، خروج نظامیان خارجی به ویژه نظامیان آمریکا از عراق است. موضوع اخراج نیروهای آمریکایی از عراق پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابومهدی المهندس معاون رئیس حشد شعبی توسط ارتش آمریکا و در تاریخ ۱۳ دی سال ۱۳۹۸ صورت جدی تری به خود گرفت.

کد مطلب 4972067

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