به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیری‌گنجه، سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ که در حاشیه نشست جلسه اداری این اداره کل سخن می‌گفت، با ذکر مطلب بالا افزود: طی سال گذشته در سطح ایران بیش از ۵۰ هزار نفر از دختران بالای ۱۸ سال و زنان خانه‌دار و بانوانی که شغل خود را از دست داده بودند، تحت حمایت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بیمه زنان خانه‌دار قرار گرفته‌اند.

امیری‌گنجه در مورد مشمولان بیمه زنان خانه‌دار گفت: همه زنان خانه‌داری که کمتر از ۵۰ سال سن دارند می‌توانند نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام نمایند. چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از ۵۰ سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی خواهد بود. به این معنا که مثلاً اگر سن خانمی در زمان تقاضا ۵۲ سال و ۳ ماه باشد، در صورتی می‌تواند از بیمه زنان خانه‌دار استفاده نماید که ۲ سال و ۳ ماه سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد.

وی تاکید کرد: بانوان شاغلی که در حال حاضر هیچ اشتغالی ندارند باید حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند و می‌توانند بدون شرط سنی از حمایت‌های بیمه زنان خانه‌دار استفاده کنند.

امیری‌گنجه درباره خدمات بیمه زنان خانه‌دار گفت: متقاضیان استفاده ازطرح بیمه زنان خانه‌دار سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند از خدماتی مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی خدمات درمانی (قبل و بعد از بازنشستگی) و هزینه کفن‌ودفن استفاده نمایند. البته استفاده از تمام یا قسمتی از این خدمات، به انتخاب نرخ و پرداخت حق بیمه توسط متقاضی بستگی دارد. سازمان تأمین اجتماعی برای متقاضیان استفاده از بیمه زنان خانه‌دار، سه نوع نرخ بیمه حق بیمه و حمایت‌های مشخص در نظر گرفته است که عبارتند از:

نوع اول: نرخ ۱۴% (۱۲% سهم بیمه‌شده به علاوه ۲% سهم دولت) بیمه‌شدگان بر اساس این نرخ از خدمات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی (مستمری بازماندگان) بهره‌مند می‌شوند.

نوع دوم: نرخ ۱۶% (۱۴% سهم بیمه‌شده به علاوه ۲% سهم دولت) متقاضیان بر اساس این نرخ حق بیمه از خدمات بازنشستگی و فوت (قبل و بعد از بازنشستگی) بهره‌مند می‌شوند.

نوع سوم: نرخ ۲۰% (۱۸% سهم بیمه‌شده به علاوه ۲% سهم دولت) متقاضیان این نوع بیمه از خدمات بازنشستگی فوت (قبل و بعد از سن بازنشستگی) و ازکارافتادگی بهره‌مند خواهند بود.

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ افزود: زنان خانه‌دار مانند بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند با پرداخت حق سرانه درمان خود و افراد تحت تکفل، دفترچه درمانی سازمان تأمین اجتماعی را دریافت کنند و از کلیه امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد این سازمان استفاده نمایند. این بیمه‌شدگان هنگام دریافت خدمات درمانی ملزم به پرداخت سهم بیمه‌شده از هزینه درمان (فرانشیز) برای خدمات سرپایی و خدمات بستری می‌باشند.