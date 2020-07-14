کتاب «دین، رسانه و کرونا» به بازار آمد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مقالات «دین، رسانه و کرونا» به کوشش دکتر حسن بشیر عضو هیات علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شد.
این کتاب مجموعه مقالات اساتید در حوزه های مختلف رسانه و دین بوده و دارای فهرستی با عناوین کرونا و تعلیق مناسک دینی، دین و رسانه؛ سیاستهای تبلیغ رسانهای دین با تمرکز بر موضوع کرونا، دین و رسانهای یا رسانه دینی؛ راهکارهای رسانهای مقابله با چالشهای کرونا در قبال معنویت و مناسک دینی، کرونا، عصر رسانهای و نومفهومپردازی در مؤلفههای معنویت دینی، کرونا و صداوسیما، آگاهیبخشی و رفع شبهات دینی؛ مختصات احتمالی مدل رسانهای در پساکرونا، بررسی پدیده تلویزیونی شدن مناسک دینی در دوره شیوع بیماری کرونا، بایستههای مواجهه تلویزیون با آیینهای پساکرونا، رسانه از اعتنا تا اعتماد؛ فرازوفرود کرونای ایرانی از دریچه دادهها و نظرسنجیها، بحران کرونا و علمای اهلسنت؛ مطالعه سایت اتحادیه جهانی علمای مسلمان، بایستههای اخلاقی در مواجهه با اخبار بحرانساز در شرایط کرونا، اصول هنجاری پوشش اخبار در شرایط بحران در رسانهها با تأکید بر فضای مجازی، کرونا و تولید محتوای دینی در فضای مجازی؛ بررسی تجربه مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحلیل محتوای بازنمایی دین در پوشش اخبار کرونایی رسانهها است.
در مقدمه این کتاب آمده است: ویروس کرونا جهان را تغییر داده است. فرهنگ، سبک زندگی ارتباطات و همچنین نحوه اجرای احکام و مناسک دینی نیز با آن تغییرات اساسی یافتند. علمای دینی دیدگاه ها، تصمیم ها و دستورات خاصی متناسب با وضعیت موجود صادر کرده و رسانهها در این باره بیشترین فعالیت را در بازنمایی نظرها سیاستها برنامهها تصمیمها و فتواهای مختلف داشتند. آنچه در این میان اهمیت دارد رابطه دین رسانه و کرونا یعنی چگونگی تعامل، برخورد و بازنمایی مفاهیم یادشده در مقطع پیدایش و شروع این ویروس جهان گیر است.
کتاب «دین، رسانه و کرونا» به همت اداره کل پژوهشهای اسلامی سازمان صدا و سیما و به اهتمام دکتر حسن بشیر منتشر شده است.
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