توان نابودی مراکز اقتصادی متجاوزان را داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک عربی، سرتیپ عبدالله یحیی الحاکم از مقامات ارشد اطلاعاتی یمن از نزدیک بودن سیطره بر شهر مأرب در شمال شرق صنعا خبر داد.

وی گفت: ما به همراه قبایل یمنی و آزادمردان استان‌های مأرب و الجوف در ورودی شهر مأرب هستیم و به زودی وارد آن خواهیم شد و آنرا به آغوش کشور باز خواهیم گردانید.

سرتیپ عبدالله یحیی الحاکم به ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود درباره هدف قرار دادن فرآورده‌های نفتی در مأرب هشدار داد و اعلام کرد: بازوهای ما قوی و طولانی است و توان رسیدن به همه تأسیسات و مراکز نفتی و اقتصادی متجاوزان و نابودی آنها را دارد و توان واکنش کوبنده را داریم (اشاره به هدف قرار دادن تأسیسات نفتی آرامکو عربستان در صورت حمله به پالایشگاه صافر در مأرب).

وی که رئیس نهاد اطلاعاتی دولت نجات ملی صنعاست با اشاره به توان اطلاعاتی انصارالله یمن، بیان کرد: توان اطلاعاتی انصارالله یمن همه جبهه‌ها را درنوردیده است و به عمق پایتخت‌های دشمن و اتاق عملیات سری و مراکز جنگ الکترونیکی و سیستم‌های ارتباطاتی کددار آنها رسیده است. اطلاعات و شناسایی ما نه تنها توان جمع آوری اطلاعات از دشمن را دارد بلکه توان اقدامات پیش دستانه اطلاعاتی را هم دارد و اینک جنگ روانی علیه ملت یمن را خنثی کند. ما با امکانات اندک، حملات گمراه کننده رسانه‌ها و شایعات کذب را خنثی کرده ایم. اطلاعات ما همه تحرکات سرویس‌های جاسوسی دشمن را به شکست کشانده است.

این مقام اطلاعاتی یمنی تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن بانکی از اهداف مهم و حیاتی نه فقط در اراضی عربستان و شیخ نشین امارات بلکه در تل آویو و دورتر از آن دارند.

عبدالله یحیی الحاکم از پیروزی‌های بزرگی که نیروهای مسلح یمن علیه متجاوزان و مزدوران وابسته به آل سعود به دست آورده اند، تمجید کرد و گفت: ملت یمن هیچگاه متجاوز نبوده است بلکه با متجاوزان و عوامل استعمار و استکبار جهانی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه به مقابله برخاسته است.

وی در پایان از قبایل استان مأرب که هنوز در کنار متجاوزان هستند خواست که به آغوش کشور بازگردند و در نابودی تکفیری‌ها نقش آفرینی کنند.