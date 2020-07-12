صدور ۵۷۰۰ تن کالا از گمرکات استان بوشهر/ واردات ۱۷ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قره‌بیگی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه صادرات و واردات است و ۱۱ گمرک در این استان فعال است.

وی بوشهر را یکی از دروازه‌های واردات کالا به کشور دانست و بیان کرد: طی سه ماهه نخست امسال میزان واردات کالا از گمرکات استان بوشهر روند کاهشی داشته است.

مدیرکل گمرک بوشهر از امارات و چین به عنوان مهمترین مبدا کالاهای وارداتی از استان بوشهر نام برد و اضافه کرد: ۹۴ درصد کل واردات گمرکات استان بوشهر مربوط به منطقه ویژه اقتصادی بوشهر است.

کاهش واردات کالا

وی کل میزان واردات کالا به استان بوشهر طی سه ماهه نخست امسال را ۱۰۶ هزار تن دانست و خاطرنشان کرد: این کالاها دارای ارزش ۲۱۸ میلیون و ۱۳۵ هزار دلار بوده است.

قره‌بیگی از کاهش پنج درصدی وزن واردات کالا از گمرکات استان طی سه ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: میزان واردات کالا از گمرکات استان از نظر ارزشی نیز ۱۷ درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه از صادرات پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا توسط گمرکات استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: این کالاها دارای ارزش یک میلیارد و ۱۸۸ میلیون دلار بوده است.

مدیرکل گمرک بوشهر صادرات استان را شامل میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاهای تجاری دانست و افزود: در این مدت ۴.۲ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار صادر شده است.

چین و امارات مهمترین مقصد صادرات

وی ادامه داد: همچنین هفت هزار تن میعانات گازی به ارزش ۳.۷ میلیون دلار و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۴۴ میلیون دلار محصولات و کالاهای تجاری از گمرکات استان بوشهر صادر شده است.

قره‌بیگی از چین و امارات به عنوان مهمترین مقصد صادراتی استان بوشهر نام برد و افزود: ۷۵ درصد صادرات سه ماه نخست امسال از گمرک پارس جنوبی انجام شده است.

وی گفت: از مهمترین محصولات صادراتی استان می‌توان به بوتان، پروپان، پلی‌اتیلن، متانول، کود اوره، استایرن، بوتن، رافینت، سیمان، کلینکر، روغن پایه تصفیه اول، پلی‌استایرن و الکیل بنزن اشاره کرد.