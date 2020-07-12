مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیلات ویژه کرونا باید تمدید شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز سومین نشست «کمیته راهبری اجرای دستورالعمل اعطای تسهیلات ویژه کرونا» به منظور بررسی روند اعطای این تسهیلات برای کسب و کارهای به شدت آسیب دیده، مسائل مربوط به ثبت نام و پرداخت به کسب و کارهای مشمول برگزار شد.

محمد شریعتمداری در این نشست، تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیلات ویژه کرونایی را امری ضروری دانست.

دستگاه‌های اجرایی متولی اطلاع رسانی به مخاطبان خود هستند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌های اجرایی باید خود را متولی ارتباط با مخاطبانشان بدانند، اضافه کرد: برای ثبت نام مراجعان به سامانه کارا و دریافت تسهیلات ویژه کرونایی هر دستگاه باید در ظرف زمانی مشخص به مخاطبان خود اطلاع رسانی کند.

شریعتمداری با اشاره به ضرورت تسریع در ارسال پیامک از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای صاحبان کسب و کارهای مشمول دریافت تسهیلات، سهولت در پرداخت، سهولت در اخذ ضمانت نامه و ضامن توسط بانک‌ها و مؤسسات عامل را از جمله رویکردهای تسریع در اعطای تسهیلات ویژه کرونایی دانست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخگویی به شکایات گزارش شده در سامانه کارا را ضروری دانست و گفت: کسانی که در سامانه کارا با مشکلاتی مواجه می‌شوند باید هرچه سریع‌تر در جریان حل مشکل خود قرار بگیرند. همچنین مساله رفع مشکل مغایرت کدملی و شماره کارگاهی و … باید در دستور کار قرار بگیرد.

هرکسی از یارانه عمومی استفاده کند باید به صورت شفاف اعلام شود

شریعتمداری تاکید کرد: اسامی افرادی که از یارانه عمومی استفاده می‌کنند باید به صورت شفاف اعلام شود. برای مثال اگر کسی از منابع عمومی برای راه اندازی مرغ داری وام اشتغال روستایی دریافت می‌کند، همه باید بتوانند به صورت هوشمند این اطلاعات را مشاهده کنند و بدانند که چه کسی و با چه هدفی وام ۴ درصدی می‌گیرد.

شریعتمداری به مساله تداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی نیز اشاره کرد و گفت: هدف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که بنگاه‌ها بتوانند هرچه سریع‌تر از تسهیلات ویژه کرونایی استفاده کنند، بنابراین بنگاه‌های مشمول تسهیلات کرونایی با معرفی از طرف هر یک از دستگاه‌ها تسهیلات دریافت خواهند کرد.

گفتنی است سومین جلسه «کمیته راهبری اجرای دستورالعمل اعطای تسهیلات ویژه کرونا» با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، وزارت کشور، بانک مرکزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران برگزار شد.

نمایندگان حاضردراین نشست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود روند ارائه این خدمات مطرح کردند.