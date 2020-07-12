به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند یکشنبه شب در نشست ستاد استانی مقابله با کرونا در بوشهر با قدردانی از کادر درمان و همراهی مردم برای مقابله با کرونا اظهار داشت: نسخه توصیه شده وزارت بهداشت مبنی بر رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک بهترین راه مقابله با کرونا است و این توصیه‌های منجر به کاهش میزان ابتلاء و فوتی‌ها در استان می‌شود.

وی بیان کرد: در استان اقدامات مطلوبی برای مقابله با کرونا انجام شد که می‌توان به پویش فعالان اقتصادی، تعطیلی بازارها به صورت خودجوش در فاز نخست شیوع کرونا، پویش‌های فرهنگی مختلف از جمله با ماسک لبخند بزن بوشهر، نذر ماسک و همراهی خوب مردم و تلاش شبانه روزی کادر درمان اشاره کرد.

استاندار بوشهر با اشاره به شرایط و امکانات درمانی استان گفت: ضمن قدردانی از تلاش و توجه وزیر و معاونان وزارت بهداشت به خدمات بهداشتی و درمانی استان بوشهر، انتظار داریم حمایت مالی لازم برای تکمیل و تجهیز بیمارستان شهدای هسته‌ای بوشهر را انجام دهند.

گراوند بیان کرد: با توجه به اینکه مرکز استان تنها یک بیمارستان دولتی دارد لذا تسریع در تکمیل بیمارستان شهدای هسته‌ای که هم اکنون حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد ضروری است.

وی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید با همه گرفتاری‌ها و تحریم‌ها اما یک بیمارستان را در مدت ۳ سال در حال اتمام دارد، بیمارستان شهدای هسته‌ای در مهرماه سال ۹۶ کلنگ زنی شد و اکنون با حمایت وزارت بهداشت در حال تکمیل است که خود اقدام بسیار بزرگ دولت بوده است.

استاندار بوشهر تاکید کرد: از وزیر و معاونان وزیر بهداشت انتظار داریم حمایت مالی لازم برای تکمیل و تجهیز بیمارستان شهدای هسته‌ای بوشهر را انجام دهند تا ان شاالله در مهرماه امسال شاهد تکمیل این پروژه مهم باشیم.

گراوند گفت: تکمیل و تجهیز بیمارستان شهدای هسته‌ای بوشهر از واجبات حوزه درمان استان بوشهر بوده و تکمیل آن نیازمند کمک ویژه وزارت بهداشت است.

وی افزود: اکنون در حوزه مقابله با کرونا، رویکرد نظارت جدی و سختگیرانه بر پروتکل‌های بهداشتی در بخش‌های مختلف داریم چرا که بزرگترین خدمت به نظام سلامت کشور، رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

استاندار بوشهر در ادامه با اشاره به فعالیت برخی صنوف از جمله آرایشگاه‌های زنانه گفت: آرایشگاه‌های زنانه در شرایطی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و با تأیید دانشگاه علوم پزشکی و تعهد لازم به دانشگاه مبنی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌توانند فعالیت کنند.