حوثی های یمن با بازدید تیم سازمان ملل از تانکر نفت موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مقام آگاه در سازمان ملل روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای حوثی یمن موافقت کرده اند که تیمی از نیروهای متخصص این نهاد بین المللی از یک فروند تانکر نفتِ به گل نشسته در سواحل این کشور جنگ زده بازدید کنند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که «نیروهای حوثی با بازدید یک تیم ارزیابی و تعمیر از تانکر رسماً موافقت کردند».

گفته می شود که وجود این تانکر و احتمال نشست مواد نفتی آن با خطر بروز یک فاجعه زیست محیطی در سواحل یمن همراه است.

این تانکر نفت در حال پوسیدگی که حامل ۱.۱ میلیون بشکه نفت خام است، در سواحل یمن رها شده و کارشناسان می گویند که هرلحظه امکان شکستگی کامل آن وجود دارد.

به گفته کارشناسان، نفود مواد نفتی موجود در این کشتی برای آبزیان دریایی دریای سرخ و هزاران تن از مردمان فقیری که از راه ماهیگیری امرار معاش می کنند، نتایج فاجعه باری در پی خواهد داشت.

گفتنی است که شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز پانزدهم ژوئیه (چهارشنبه ۲۵ تیرماه) یک نشست ویژه برای بحث و گفتگو پیرامون این بحران برگزار کند.

«استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل گفت که امید است تا یک تیم بازرسی و بازبینی تعمیرات مختصری بر روی این تانکر انجام داده و گامهای بعدی را تعیین کنند.