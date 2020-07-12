  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۰:۴۲

با افزایش احتمال بروز یک فاجعه زیست محیطی؛

حوثی های یمن با بازدید تیم سازمان ملل از تانکر نفت موافقت کرد

حوثی های یمن با بازدید تیم سازمان ملل از تانکر نفت موافقت کرد

یک منبع آگاه در سازمان ملل از موافقت نیروهای حوثی یمن با دسترسی این سازمان به یک فروند تانکر نفتی به گل نشسته در سواحل یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مقام آگاه در سازمان ملل روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای حوثی یمن موافقت کرده اند که تیمی از نیروهای متخصص این نهاد بین المللی از یک فروند تانکر نفتِ به گل نشسته در سواحل این کشور جنگ زده بازدید کنند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که «نیروهای حوثی با بازدید یک تیم ارزیابی و تعمیر از تانکر رسماً موافقت کردند».

گفته می شود که وجود این تانکر و احتمال نشست مواد نفتی آن با خطر بروز یک فاجعه زیست محیطی در سواحل یمن همراه است.

این تانکر نفت در حال پوسیدگی که حامل ۱.۱ میلیون بشکه نفت خام است، در سواحل یمن رها شده و کارشناسان می گویند که هرلحظه امکان شکستگی کامل آن وجود دارد.

به گفته کارشناسان، نفود مواد نفتی موجود در این کشتی برای آبزیان دریایی دریای سرخ و هزاران تن از مردمان فقیری که از راه ماهیگیری امرار معاش می کنند، نتایج فاجعه باری در پی خواهد داشت.

گفتنی است که شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز پانزدهم ژوئیه (چهارشنبه ۲۵ تیرماه) یک نشست ویژه برای بحث و گفتگو پیرامون این بحران برگزار کند.

«استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل گفت که امید است تا یک تیم بازرسی و بازبینی تعمیرات مختصری بر روی این تانکر انجام داده و گامهای بعدی را تعیین کنند.

کد مطلب 4972524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها