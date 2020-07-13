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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۹:۴۳

در شروع معاملات هفتگی

قیمت نفت خام سقوط کرد

قیمت نفت خام سقوط کرد

در حالی که رکورد زدن مبتلایان جدید به ویروس کرونا در آمریکا چشم‌انداز ریکاوری سریع اقتصاد و بازگشت تقاضا را مبهم کرد، قیمت نفت خام سقوط کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، صبح دوشنبه، در حالی که رکورد زدن مبتلایان جدید به ویروس کرونا در آمریکا چشم‌انداز ریکاوری سریع اقتصاد و بازگشت تقاضا را مبهم کرد، قیمت نفت خام سقوط کرد.

تعداد مبتلایان جدید ویروس کرونا در آمریکا در ۲ روز گذشته بیش از ۶۰ هزار نفر اعلام شد که این بالاترین رکورد از زمان آغاز کرونا در چین، برای یک کشور است.

تا ساعت ۷:۱۰ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۱.۱۶ درصد سقوط کرد و به ۴۰.۰۸ دلار بازگشت.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۱.۰۶ درصد سقوط کرد و به ۴۲.۷۸ دلار رسید.

از سوی دیگر میزان ذخایر نفت انبارهای آمریکا در هفته گذشته با کاهش تقاضای نفت ۶ میلیون بشکه بالا رفت، در حالی که تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کردند این ذخایر بیش از ۳ میلیون بشکه کاهش یابد.

کد مطلب 4972556

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