به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، صبح دوشنبه، در حالی که رکورد زدن مبتلایان جدید به ویروس کرونا در آمریکا چشم‌انداز ریکاوری سریع اقتصاد و بازگشت تقاضا را مبهم کرد، قیمت نفت خام سقوط کرد.

تعداد مبتلایان جدید ویروس کرونا در آمریکا در ۲ روز گذشته بیش از ۶۰ هزار نفر اعلام شد که این بالاترین رکورد از زمان آغاز کرونا در چین، برای یک کشور است.

تا ساعت ۷:۱۰ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۱.۱۶ درصد سقوط کرد و به ۴۰.۰۸ دلار بازگشت.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۱.۰۶ درصد سقوط کرد و به ۴۲.۷۸ دلار رسید.

از سوی دیگر میزان ذخایر نفت انبارهای آمریکا در هفته گذشته با کاهش تقاضای نفت ۶ میلیون بشکه بالا رفت، در حالی که تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کردند این ذخایر بیش از ۳ میلیون بشکه کاهش یابد.