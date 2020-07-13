به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، صبح دوشنبه، در حالی که رکورد زدن مبتلایان جدید به ویروس کرونا در آمریکا چشمانداز ریکاوری سریع اقتصاد و بازگشت تقاضا را مبهم کرد، قیمت نفت خام سقوط کرد.
تعداد مبتلایان جدید ویروس کرونا در آمریکا در ۲ روز گذشته بیش از ۶۰ هزار نفر اعلام شد که این بالاترین رکورد از زمان آغاز کرونا در چین، برای یک کشور است.
تا ساعت ۷:۱۰ به وقت تهران، قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتیآی، ۱.۱۶ درصد سقوط کرد و به ۴۰.۰۸ دلار بازگشت.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچمارک بینالمللی قیمت نفت، ۱.۰۶ درصد سقوط کرد و به ۴۲.۷۸ دلار رسید.
از سوی دیگر میزان ذخایر نفت انبارهای آمریکا در هفته گذشته با کاهش تقاضای نفت ۶ میلیون بشکه بالا رفت، در حالی که تحلیلگران پیشبینی میکردند این ذخایر بیش از ۳ میلیون بشکه کاهش یابد.
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