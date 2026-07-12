به گزارش خبرنگار مهر، در چند روز اخیر شایعاتی در خصوص جدایی چند بازیکن تاثیرگذار سپاهان در فضای نقل‌وانتقالاتی فوتبال ایران به گوش می‌رسید.

یکی از این بازیکنان سیدحسین حسینی دروازه‌بان ملی‌پوش سپاهان بود که به همراه تیم ملی کشورمان دومین حضور خود در جام جهانی را تجربه کرد؛ هر چند برخلاف دوره نخست این بار بخت با او یار نبود و فرصت حضور در مستطیل سبز را به دست نیاورد.

حسینی که خود را برای فصلی جدید آماده می‌کند با انتشار یک استوری در فضای مجازی به شایعات مربوط به جدایی خود واکنش نشان داد و ادامه حضورش در جمع طلایی‌پوشان را تایید کرد.

حسینی در بیست و پنجمین دوره لیگ برتر در ۱۵ بازی برای سپاهان به میدان رفت که ۸ کلین‌شیت و یک مهار ضربه پنالتی را در کارنامه خود به ثبت رساند.