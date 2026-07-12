۲۰۰ مسکن ویژه محرومین در کاشان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی راعی شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از زمین اختصاص‌یافته جهت احداث پروژه بزرگ مسکن محرومین در شهرک خاتم‌الانبیا اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی میدانی شرایط و هماهنگی جهت آماده سازی و تأمین زیرساخت‌های اولیه (آب و برق موقت) برای آغاز عملیات ساخت‌وساز در این پروژه انجام شد.

وی ضمن تقدیر از تعامل بنیاد مسکن و همت انجمن خیرین مسکن‌ساز ابراز کرد: تأمین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر و محروم جامعه از مباحث مهم شهرستان است. این زمین به مساحت هشت هزار و ۷۶۰ مترمربع از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده و مقرر است ۲۰۰ واحد مسکونی با استانداردهای لازم در آن احداث شود.

فرماندار کاشان با تأکید بر لزوم تسریع در فرآیندهای اجرایی تصریح کرد: با حضور در محل پروژه، هماهنگی لازم جهت برقراری انشعابات موقت آب و برق انجام شد تا پیمانکاران و تیم‌های اجرایی بدون فوت وقت، عملیات عمرانی را آغاز کنند.

وی افزود: این پروژه در راستای سیاست‌های حمایتی دولت و با مشارکت خیرین، نویدبخش خانه‌دار شدن جمعی از خانواده‌های نیازمند شهرستان خواهد بود.

