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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران در اهواز برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران در اهواز برگزار می‌شود

اهواز - مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران، روز دوشنبه در مصلی مهدیه امام خمینی (ره) اهواز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان با دعوت از عموم مردم خوزستان برای حضور در این مراسم، اعلام کرد: این گردهمایی با هدف تجلیل از مقام و گرامیداشت یاد و خاطره حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران برپا می‌شود.

این ویژه برنامه در روز دوشنبه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در محل مصلی مهدیه امام خمینی (ره) شهر اهواز با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

حضور گسترده مردم در این مراسم، تجدید بیعتی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهد بود.

کد مطلب 6886171

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