دولت عراق خواسته های معترضان را محقق کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق، با صدور بیانیه ای اعلام کرد که معترضان عراقی که روز گذشته در این کشور تظاهرات برگزار کردند به صورت مسالمت آمیز خواهان حقوق مشروع خود هستند.

وی در ادامه افزود: برخورد قهرآمیز و همراه با خشونت علیه این معترضان که به کشته شدن و یا مجروح شدن آنها بینجامد اقدامی مردود است.

الخزعلی همچنین بیان کرد: ما پیش از این نیز استفاده از خشونت را در برخورد با معترضان رد کرده بودیم. شخصیت های سیاسی و مدنی باید موضع مشخصی در محکوم کردن این حملات اتخاذ کنند در غیر این صورت سکوت این افراد به مثابه یک بام و دو هوا و استفاده از معیارهای دوگانه در قبال خون مردم عراق محسوب خواهد شد.

وی در ادامه افزود: دولت عراق نباید از خشونت استفاده کند چرا که خشونت یک راه و روش اشتباه است و باید به خواسته های معترضان گوش فرا دهد و آنها را محقق کند.